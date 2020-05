Bitkom: 7 von 10 Personen wollen häufiger kontaktlos bezahlen

Der Branchenverband Bitkom bringt zu Papier, was so auch zu erwarten war. In Folge der Corona-Krise finden bargeldlose Bezahlverfahren steigenden Zuspruch. In einer Umfrage gaben drei Viertel der Befragten an, dass sie den Einsatz von Bargeld nach Möglichkeit vermeiden.

Interessant ist, dass dieser Trend alle Generationen erfasst. So äußerten 76 Prozent der 16- bis 29-Jährigen, 72 Prozent der 30- bis 49-Jährigen und 75 Prozent der 50- bis 64-Jährigen den Wunsch nach mehr Möglichkeiten, um kontaktlos bezahlen zu können. Selbst bei Senioren über 65 Jahren lag der Zuspruch noch bei 62 Prozent.

Es gibt kaum ein Verhaltensmuster, das durch Corona ähnlich stark verändert wurde wie das Bezahlen an der Kasse. Das kontaktlose Bezahlen mit Karte oder Smartphone ist nicht nur hygienisch, es geht auch schnell und ist sicher. Alle Händler, Restaurants und Cafés sollten ihren Kunden das kontaktlose Bezahlen ermöglichen.

-Bitkom-Präsident Achim Berg

Apple Pay wird in Deutschland mittlerweile von mehr als 30 Finanzinstituten unterstützt. Weitere Optionen bieten Google Pay sowie Insellösungen wie Garmin Pay. Ein großer Teil der in der Bitkom-Umfrage erfassten Personen wird allerdings keinen dieser Dienste, sondern schlicht die Kontaktlos-Funktion seiner Bezahlkarte nutzen.