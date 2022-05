Bis zum 8. Mai: Das ist Ankers Zubehör-Aktion zum Muttertag

Nicht nur Apples Marketing-Team nutzt den diesjährigen Muttertag am 8. Mai zur Empfehlung eigener Hardware, auch unter den am Markt aktiven Zubehör-Anbietern haben mehrere jetzt mit eigenen Aktionsangeboten auf den in den Vereinigten Staaten etablierten Tag zu Ehren der Mütter reagiert, der für gewöhnlich auf den zweiten Sonntag im Mai fällt.

Der gerade im Bereich der iPhone-Accessoires gut aufgestellte Anbieter Anker hat dafür zahlreiche Produkte seiner Marken Anker, SoundCore und Eufy im Preis reduziert und verspricht die eigenen Angebote noch bis zum 8. Mai mit den jeweiligen Aktionspreisen anbieten zu wollen.

Aus der unübersichtlichen Liste aller Angebote haben wir im Folgenden die interessanteren herausgesucht. Was dabei beobachtet werden kann ist eine leichte Preissteigerung. Verglichen mit zurückliegenden Angeboten des Anbieters, sind auch die Muttertags-Deals zwar günstiger als die regulären Verkaufspreise, teilweise aber auch nicht mehr ganz so günstig, wie diese in der Vergangenheit schon waren.

Dies gilt etwa für die empfehlenswerte Schreibtisch-Ladebasis Anker MagGo 623. Diese kostet üblicherweise 69,99 Euro und kann aktuell mit einem Preisnachlass von 15 Prozent für nur noch 59,49 Euro mitgenommen werden. Allerdings war die Ladebasis auch schon mal für 53 Euro erhältlich. Die weltweiten Preissteigerungen und die zunehmende Inflation scheint also auch an Anker nicht spurlos vorbeizugehen.

Im Anker-Portfolio reduziert:

iPhone-Accessoires von Anker

Audio-Hardware von SoundCore

Überwachungskameras von eufy