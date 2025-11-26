iPhone-Tasche im Original vergriffen
Billige iPhone-Pocket-Kopien und neues Werbevideo für das iPhone Pro
Was wollte uns Apple mit der Umhängetasche iPhone Pocket sagen? Dass wir Modebanausen sind. Anders als bei Apple Deutschland war das in Kooperation mit dem japanischen Modedesigner Issey Miyake entwickelte Zubehör nämlich in den Apple-Stores in Frankreich und Italien erhältlich. Doch damit ist jetzt auch Schluss. Trotz ihres hohen Preises – Apple hat die kurze Version der Tasche für 160 Euro und die Variante mit längeren Trageriemen für 250 Euro verkauft – ist die iPhone Pocket nun offenbar weltweit komplett ausverkauft.
Wie in solchen Fällen gewohnt, sind allerdings auch hier schon zweifelhafte Händler auf Plattformen wie AliExpress am Start, die sich zum Teil nicht einmal scheuen, mit dem Namen des Designers für ihre Kopien zu werben.
Preislich sieht es hier mit Angeboten ab 4,99 Euro natürlich ganz anders aus. Allerdings ist einerseits kaum zu erwarten, dass sich diese iPhone-Taschen qualitativ mit dem Original messen können, und zudem dürfte der Zoll bei der Einfuhr von derart offensichtlichen Produktkopien Probleme machen.
Neues Werbevideo für das iPhone Pro
Ganz offiziell ist dagegen ein ganz neu von Apple veröffentlichtes iPhone-Werbevideo mit dem Titel „Peak Performance“. Apple macht hier das Dampfkammer-Kühlsystem der neuen Pro-Modelle des iPhone zum Thema und begründet damit die außergewöhnliche Leistung des in diesen Geräten verbauten Prozessor vom Typ A19 Pro.
Die Dampfkammer-Kühlung ist keine Erfindung von Apple. Die Technologie zur Prozessorkühlung hat ihre Ursprünge im PC-Bereich. In den dort schon seit geraumer Zeit eingesetzten „Vapour Chamber Cooling“-Einheiten zirkuliert eine spezielle Kühlflüssigkeit innerhalb eines luftdicht verschlossenen Systems. Dieser Kühlkreislauf sorgt dafür, dass die entstehende Wärme gleichmäßig verteilt wird, indem sie stetig verdampft und wieder kondensiert.
Die auf diese Weise gewonnene Leistungssteigerung wird im neuesten Werbevideo für das iPhone in bildlicher Weise symbolisiert.
Was denkt ihr, wie hoch die reinen Produktionskosten von den „Original Dingern“ waren? Da sprechen wir von keinen 2-stelligen Betrag. Vermutlich kommt der Stoff für die „Fakes“ auch noch aus der selben Fabrik in China, wie von den Originalen.
Was mich etwas wundert ist, dass die Taschen nicht schon für das doppelte/dreifache auf eBay angeboten werden, Scheinbar haben die, die sie gekauft haben, selber Interesse an den Teilen. Aber ich denk mir, solange sowas für den Preis ausverkauft wird, kann es uns nicht so schlecht gehen ;)
OK, auf eBay Japan liegen die Teile für 400-500 Dollar rum xD
Erstmal: Meine Antwort bitte nicht falsch verstehen – ich würde mir auch nie sowas kaufen. Aber: Es handelt sich um einen Modeartikel, und Du bezahlst nicht die Produktionskosten, sondern den Designer. Die Produktionskosten eines Kleides von Versace sind möglicherweise auch nicht sehr viel höher (Okay, ein bisschen, weil bessere Stoffe etc.) als eines von C&A. Aber das Design der Schnitte wird so hoch eingewertet, dass das Versace-Kleid den Faktor 20 mehr kostet als eines aus dem Kaufhaus. Und so ist das auch mit diesem Artikel hier.
Das ist klar, ich wollte auch mehr auf den Kommentar eingehen „…dass sich diese iPhone-Taschen qualitativ mit dem Original messen können…“ :)
Ich denke, dass ist schon ein Thema, worüber man sprechen kann. Nur weil etwas 20 x soviel kostet, muss es nicht automatisch (qualitativ) besser sein.
Man kann Artikel nicht immer mit den „reinen Produktionskosten“ vergleichen.
Wieviel haben die Farben und die Leinwand für die Mona Lisa gekostet?
Doch, ich denke wir sprechen hier bei den Produktionskosten schon von einem 2-stelligen Betrag. Ich tippe mal auf ca. 87 Cent …
dann beschäftige dich doch mal mit dem modedesigner, der in langen jahren diese stricktechnik nicht nur ausgedacht sondern in harter arbeit die technik dazu entwickelt hat: rund zu stricken, in verschiedenen mustern bzw. strickarten und das ganze mit öffnungen und verdrehungen – alles aus einem stück in einem prozess gestrickt. das war vor herrn miyakes erfindung undenkbar. noch dazu musste software entwickelt werden… daraus entstanden atemberaubende kleider und ganze mode und jetzt eben die taschen – wieder eine neue wunderbar bunte idee, die in diese welt kommt.
es ist eben nicht nur etwas garn, das da geld kostet… es ist einfach die idee, die immer neue ideen produziert – aber ideen sind ja in einer welt, wo die datenkraken sich dieser in jeder form einfach bedienen und zu ihrem profit benutzen, wertlos geworden.
wer soll sie also noch entwickeln, wenn sie nicht mehr wertgeschätzt werden…
Holger, +1. Aber die Leute haben doch nicht einmal mehr die Aufmerksamkeit um Deinen Kommentar vollständig zu lesen… :-)
@Holger: Socken werden auch seit Zeiten „rund gestrickt“! Also keine so innovative Erfindung!
Es ist mir schleierhaft.
4,99€ ist ein angemessener Preis für diese Hässlichkeit.
Vermuttlich werden Original und Fake sogar in der selben Fabrik von den selben Leute gefertigt
Und mit 4,99€ wird trotzdem noch Gewinn eingefahren…
Die 4,99 ist der wahre Preis
Meine Kinder hätten bis zur Rente Hausarrest, wenn sie sich so eine Scheußlichkeit wünschen würden.
Leute finden diese Handysocken hässlich… kaufen aber für ihr 1900€ iPhone 17 Pro die billigste 10€ Hülle auf Amazon :D
Die haben’s genau so wenig verstanden…
Apfel und Birnen
Ich finde es auch immer schade in die optisch ansprechenden Amazon-Hüllen ein hässliches iPhone reinzuquetschen.
Nur weil die hässliche Socke als Designerobjekt im 4-stelligen Prozentbereich überteuert ist macht es sie nicht besser als eine hässliche 10€ oder 200€ teure Designer-Hülle
Der Vergleich hinkt, in meinen Augen zum ersten mal seit 2007.
Jetzt ist die Hülle nicht mehr der hässlichste Teil.
Damit auf den Weihnachtsmarkt, voll der Bringer für jeden Langfinger…
Diese Kommentare sind einfach grandios. Sich darüber Gedanken zu machen, wofür andere Menschen ihr Geld ausgeben und was ihm gefallen muss. Ich würde da Dingen auch nicht kaufen. Aber meine Güte noch mal macht ihr euch auch Gedanken darüber, was Leute sich für Sonnenbrillen auf den Kopf setzen, oder was für scheußliche Jacken sie anziehen. Ne macht ihr auch nicht. Also ist genau der gleiche Kram.
Sehe ich genauso. Niemand wird gezwungen diese Dinger zu kaufen und wer sich von Marketingexperten an der Nase herumführen zu lassen, dem ist einfach nicht mehr zu helfen, hat zu viel Geld oder ist einfach nur dumm.
Das trifft übrigens auf tausende andere Artikel ebenso zu, z.B das iPhone :-))
Wenn juckt es, kein Kaufgrund für diese überteuerte Hässlichkeit.
Kann mich nicht entscheiden was cringer ist: Billigkopien von Markenprodukten zu kaufen oder die Kommentare hier.
Oder der Artikel selbst: mit einem Promotion-Link auf „zweifelhafte Händler“ verlinken :-)
Der Mensch ist schon seltsam. Wenn das jemanden gefällt, soll es halt gekauft werden, mal unabhängig, was andere davon halten. Ich finde das tatsächlich sehr hässlich, völlig überteuert und vermutlich auch nicht sehr sicher bezogen auf Diebstahl des iPhones. Vermutlich passen auch Andoids rein. Würde mich mal interessieren wieviele Android Besitzer es gibt, die sich sagen „Hey, coole Tasche. Will ich auch haben.“ Ich glaube es werden eher weniger sein. Genauso würde es mich interessieren, wie wohl die Nachfrage gewesen wäre, wenn das zuerst bei Ali aufgetacuht wäre für ein paar €…aber ich werde das wohl nie erfahren.
Ein Androiduser meinte kürzlich dazu: Nur das IPhone wird durch eine alte Socke schöner und er ist gespannt, wann Apple ein Schlübber anbietet.
Danke! Besser kann man diese Diskussion eigentlich nicht beenden!