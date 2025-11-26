Billige iPhone-Pocket-Kopien und neues Werbevideo für das iPhone Pro

Was wollte uns Apple mit der Umhängetasche iPhone Pocket sagen? Dass wir Modebanausen sind. Anders als bei Apple Deutschland war das in Kooperation mit dem japanischen Modedesigner Issey Miyake entwickelte Zubehör nämlich in den Apple-Stores in Frankreich und Italien erhältlich. Doch damit ist jetzt auch Schluss. Trotz ihres hohen Preises – Apple hat die kurze Version der Tasche für 160 Euro und die Variante mit längeren Trageriemen für 250 Euro verkauft – ist die iPhone Pocket nun offenbar weltweit komplett ausverkauft.

Wie in solchen Fällen gewohnt, sind allerdings auch hier schon zweifelhafte Händler auf Plattformen wie AliExpress am Start, die sich zum Teil nicht einmal scheuen, mit dem Namen des Designers für ihre Kopien zu werben.

Preislich sieht es hier mit Angeboten ab 4,99 Euro natürlich ganz anders aus. Allerdings ist einerseits kaum zu erwarten, dass sich diese iPhone-Taschen qualitativ mit dem Original messen können, und zudem dürfte der Zoll bei der Einfuhr von derart offensichtlichen Produktkopien Probleme machen.

Neues Werbevideo für das iPhone Pro

Ganz offiziell ist dagegen ein ganz neu von Apple veröffentlichtes iPhone-Werbevideo mit dem Titel „Peak Performance“. Apple macht hier das Dampfkammer-Kühlsystem der neuen Pro-Modelle des iPhone zum Thema und begründet damit die außergewöhnliche Leistung des in diesen Geräten verbauten Prozessor vom Typ A19 Pro.

Die Dampfkammer-Kühlung ist keine Erfindung von Apple. Die Technologie zur Prozessorkühlung hat ihre Ursprünge im PC-Bereich. In den dort schon seit geraumer Zeit eingesetzten „Vapour Chamber Cooling“-Einheiten zirkuliert eine spezielle Kühlflüssigkeit innerhalb eines luftdicht verschlossenen Systems. Dieser Kühlkreislauf sorgt dafür, dass die entstehende Wärme gleichmäßig verteilt wird, indem sie stetig verdampft und wieder kondensiert.

Die auf diese Weise gewonnene Leistungssteigerung wird im neuesten Werbevideo für das iPhone in bildlicher Weise symbolisiert.