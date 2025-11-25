Eufy 4G-Kamera S330: Mit Nano-SIM und Solarpanel maximal unabhängig

Eufy hat die 4G-Kamera S330 schon längere Zeit im Programm. Aktuell wird das Gerät allerdings so günstig wie noch nie angeboten. Sowohl im Onlineshop von Eufy als auch in deren Amazon-Shop wird das Gerät für 155 Euro angeboten. Die Kamera ermöglicht eine Videoüberwachung unabhängig von Stromquellen und WLAN-Verbindungen.

Wir haben uns die Eufy S330 4G bestellt, werden es aber vermutlich nicht schaffen, vor Ende der Black-Friday-Aktion des Herstellers einen Review abzuliefern. Das Gerät wird hier wohl erst am Freitag eintreffen. Mit Blick auf den Datenverbrauch werden zudem über einen längeren Zeitraum hinweg gesammelte Erfahrungen interessant sein. Ihr dürft nicht vergessen, dass für den Betrieb ein Mobilfunktarif benötigt wird.

Die Kamera kommt mit Nano-SIM-Karten zurecht und wir haben uns zum Test für eine auf Monatsbasis kündbare Plus-Karte zum Telekom-Tarif entschieden. Bei der Auswahl des Tarifs muss man den Empfang am Aufstellort berücksichtigen. Je nach Empfangssituation kommen natürlich auch Tarife anderer Anbieter infrage. Die Telekom bietet beispielsweise gerade einen Jahrestarif mit 360 GB Datenvolumen für 99,95 Euro an. Eufy setzt nur voraus, dass man eine 4G-fähige Nano-SIM-Karte verwendet.

Falls sich die Einsatzbedingungen ändern, kann die Kamera übrigens auch klassisch über WLAN angebunden werden.

Solarpanel als möglichst dauerhafte Stromversorgung

Der zweite wichtige Punkt neben der Möglichkeit, sich über das Mobilfunknetz mit dem Internet zu verbinden, ist eine möglichst permanente Unabhängigkeit von gewöhnlichen Stromquellen. Die Eufy S330 setzt hier auf einen integrierten Akku mit 9.400 mAh Kapazität und ein im Lieferumfang enthaltenes Solarpanel, das diesen im besten Fall dauerhaft ausreichend gefüllt hält. Ansonsten muss man das Gerät ab und an über USB-C nachladen.

Auch von der Optik her bietet die Kamera eine für diese Preisklasse sehr gute Ausstattung. Das Gerät unterstützt 4K-Aufnahmen und Farbsicht auch bei Nacht. Optional lässt sich ein 100 Lumen starker LED-Spot aktivieren.

360-Grad-Rundumansicht

Das Objektiv ist schwenk- und drehbar gelagert und erlaubt eine 360-Grad-Rundumsicht mit automatischer Verfolgung von Personen und Fahrzeugen. Bei Bewegungserkennung kann die Kamera Push-Mitteilungen in Verbindung mit einer Bildvorschau versenden. Der integrierte Speicher lässt sich mithilfe einer microSD-Karte auf bis zu 128 GB erweitern. Die Verwaltung und der Zugriff auf Livebild und Aufnahmen erfolgt über die altbekannte Eufy-App.

