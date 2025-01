Bewirtungsbelege per App und ein ausgefallener Schrittzähler

Mit BelegFix und Steps & Beasts wollen wir auf zwei iPhone-Apps aus Deutschland hinweisen, deren Entwickler uns dieser Tage angeschrieben haben, auch wenn beide einen eher begrenzten Nutzerkreis ansprechen.

BelegFix für iPhone

BelegFix zielt auf iPhone-Besitzer ab, die regelmäßig mit Bewirtungsbelegen hantieren und sich den damit verbundenen Papierkram so weit es geht sparen wollen. Die App kann beispielsweise Restaurants und regelmäßige Teilnehmer an Arbeitsessen speichern und das Ausfüllen der Belege somit deutlich vereinfachen.

Doch damit nicht genug. BelegFix erstellt gleich auch den kompletten Bewirtungsbeleg, indem man die erhaltene Rechnung fotografiert und anfügt. Optional kann man zudem noch ein Gruppenfoto mit anhängen, um im Falle einer Buchprüfung besser „argumentieren“ zu können. Wie weit dies als zusätzlicher Nachweis akzeptiert wird, dürfte allerdings stark vom jeweiligen Prüfer abhängen. Grundsätzlich sind die mit BelegFix erstellten Bewirtungsbelege jedoch mit den Vorgaben des Finanzamts konform.

Die mit BelegFix erfassten Daten werden ausschließlich lokal auf dem iPhone gespeichert und bleiben somit bestmöglich geschützt.

Die App lässt sich kostenlos laden und mit bis zu fünf Belegen unentgeltlich testen. Für die Vollversion ohne jede Einschränkung wird ein Einmalkauf in Höhe von 9,99 Euro fällig.

Schrittzähler-App Steps & Beats“

Der Entwickler Malte Peters will mit seiner Schrittzähler-App Steps & Beats auf extravagante Weise dazu motivieren, sich mehr zu bewegen. Ein wenig erinnert uns das Projekt an Pokémon Go, nur müsst ihr bei „Steps & Beats“ nichts suchen, um neue Kreaturen freizuschalten.

Die Schrittzähler-App erlaubt es, ein eigenes tägliches Schrittziel zu definieren und in der Folge schlüpft man jedes Mal, wenn diese Vorgabe erreicht wurde, ein neues Tierchen aus einem Ei. In der kostenlosen Version der App kann man auf diese Weise bis zu 40 verschiedene Figuren sammeln. Mit der Vollversion erhöht sich diese Zahl auf 125 und man hat zudem Zugriff auf zusätzliche Statistiken.

Für die Pro-Version der App fallen entweder 9,99 Euro jährlich oder eine Einmalzahlung in Höhe von 19,99 Euro an.