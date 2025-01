Apple Arcade mit „Skate City: New York“ und „PGA Tour Pro Golf“

Apple hat die ersten zehn Neuzugänge für sein Spiele-Abo Apple Arcade in diesem Jahr angekündigt. Die ersten sieben davon sind ab sofort verfügbar, drei weitere Spiele folgen dann im Februar.

Skate City: New York bereits verfügbar

Mit Skate City: New York ist von heute an ein Ableger von „Skate City“ verfügbar, eine Skateboard-Simulation aus dem Hause der „Alto’s Adventure“-Macher Snowman. In der App kann man den Entwicklern zufolge New York auf dem Skateboard erkunden und nebenbei sein Geschick auf dem Brett beweisen.

Ebenfalls bereits verfügbar sind Gears & Goo, eine für die Apple Vision Pro optimierte Kombination aus Tower Defense- und klassischen Base-Building-Spielen. Three Kingdoms Heroes ist der neueste Titel in der „Romance of the Three Kingdoms“-Reihe. Mit Final Fantasy+ erhält Apple Arcade eine überarbeitete 2D-Interpretation des Originalspiels der bekannten Serie. Trials of Mana+ ist die mobile Version des von Konsolen bekannten Action-Rollenspiels von Square Enix. Rodeo Stampede+ wird als Wildwest-Abenteuer beschrieben und bei Einfach nur Rasenmähen+ kann man sich auf den Aufsetzmäher setzen und durch den Garten tuckern.

PGA Tour Pro Golf kommt im Februar

Am 6. Februar kann Apple Arcade dann mit einem weiteren namhaften Neuzugang aufwarten. PGA Tour Pro Golf ist das erste offiziell lizenzierte PGA-Spiel im Programm von Apples Spieledienst.

Die Macher der App versprechen ein fesselndes Golferlebnis auf detailgetreuen Nachbildungen bekannter Schauplätze der offiziellen PGA-Wettbewerbe, darunter Pebble Beach und Harbour Town. Der Titel wird neben dem iPhone auch für das iPad, Mac, Apple TV und die Apple Vision Pro erhältlich sein.

Darüber hinaus folgen am 6. Februar das Jump-and-Run-Adventure Doodle Jump 2+ und der Landwirtschaftssimulator My Dear Farm+ in speziell für Apple Arcade erstellten Versionen.

Apple Arcade kostet 6,99 Euro im Monat. Als Gegenwert kann man die im Abo enthaltenen Spiele in vollem Umfang werbefrei und ohne zusätzliche Kosten nutzen.