Betrug mit App-Reviews: Teils jede 6. Bewertung gefälscht

Es sollte für Unternehmen wie Apple und Google nicht allzu schwer sein, hier zumindest den großen Anbietern das Handwerk zu erschweren, wenn nicht gar komplett zu legen. Doch bislang haben wir hier von Eigeninitiative der Unternehmen noch nicht viel mitbekommen. Präsent ist das Thema seit Jahren und wir haben auch schon mehrfach darüber berichtet . Aktiv gehandelt wurde von Apple in der Regel immer dann, wenn Negativbeispiele in den Medien für Schlagzeilen gesorgt haben.

Längst finden sich hier auch jede Menge deutschsprachige Angebote auf dem Markt und die Unternehmen treten teils sogar mit deutschen Adressen im Impressum auf. Die Angebote werben mit Bewertungen von aktiven Kunden, die „App Store Verifiziert“ sind und versprechen durch das zeitversetzte Veröffentlichen der Bewertungen einen „natürlichen Effekt“, was das Risiko vermindern soll, gesperrt zu werden. Angesichts solcher Aussagen muss man sogar befürchten, dass die britische Studie nur die Spitze des Eisbergs zeigt und die tatsächliche Anzahl an gefälschten Apps deutlich höher liegt.

Verblüffend ist weiterhin, wie offen die Anbieter von Fake-Bewertungen ihre Dienstleistungen anbieten. Ironischerweise bezahlen diese teils sogar Google, um in der Google-Suche besser gefunden zu werden und am Ende gefälschte Platzierungen im Google Play Store zu platzieren. Neben den App Stores von Apple und Google kann man sich aber auch für unzählige andere Dienste im Internet „gute Noten“ kaufen.

