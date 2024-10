Besitzer des iPhone 16 Pro Max von Kameraproblemen geplagt

Apple sollte bei iOS 18 dringend ein weiteres Mal nachbessern, um die insbesondere von Besitzern des iPhone 16 Pro Max gemeldeten Probleme beim Fotografieren zu beheben.

Schon seit dem ersten Verkaufstag der neuen iPhone-Modelle finden sich in den Apple–Support–Foren und auf anderen Plattformen Berichte von Nutzern, deren iPhone bei Verwendung der Kamera-App regelmäßig abstürzt oder einfriert. Inzwischen haben uns auch einige Leserzuschriften diesbezüglich erreicht.

Abhilfe schafft dann in der Regel ein Neustart des iPhone, dies aber zumeist nur vorübergehend und ein oder zwei Tage später sehen sich die Nutzer erneut mit dem Problem konfrontiert.

Vom Apple Support gibt es, soweit uns bekannt ist, in dieser Sache noch keine kompetenten Lösungsansätze oder hilfreiche Informationen. Ein betroffener Nutzer berichtet, dass er den Fehler direkt am ersten Verkaufstag der neuen Geräte an der Support-Hotline von Apple gemeldet hat. Als Lösungsvorschlag bekommt man wenn überhaupt, dann den „Tipp“, man solle das Gerät komplett löschen und ohne auf ein Backup zuzugreifen Schritt für Schritt neu installieren. Ein Prozess, der nicht nur enorm viel Aufwand, sondern auch keinerlei Garantie auf Erfolg mit sich bringt.

Touchscreen friert allgemein öfter ein

Dieses spezifische Kameraproblem scheint vor allem Besitzer des iPhone 16 Pro Max zu betreffen. Es finden sich nur vereinzelt Berichte von Nutzern, die ein solches Verhalten auch auf anderen iPhone-Modellen beschreiben.

Generell deutet das uns vorliegende Feedback von iPhone-Besitzern aber darauf hin, dass bei der aktuellen iOS-Version auch nach dem Update auf iOS 18.0.1 noch einiges im Argen liegt. Besonders häufig wird gemeldet, dass Teile des Touchscreens oder auch der komplette Bildschirm unabhängig von der gerade verwendeten App nicht auf Eingaben reagieren. Manchmal genügt es hier, einfach ein wenig zu warten, in hartnäckigen Fällen kommt man an einem Neustart des Geräts aber nicht vorbei.