Live-TV-Kurzbefehl: Neue Version spielt unter iOS 18

Um von iPad und iPhone bequem auf die Streams der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender zuzugreifen, bot sich in der Vergangenheit stets dieser Live-TV-Kurzbefehl von Marco Dengel an. Wer den frei verfügbaren Shortcut in die Sammlung der eigenen Kurzbefehle aufgenommen hatte, konnte gewünschte Sender schnell mit wenigen Handgriffen aufrufen und diese direkt in Apples Safari-Browser konsumieren, ganz ohne die unterschiedlichen Mediatheken besuchen oder zusätzliche Applikationen installieren zu müssen.

Seit knapp zwei Jahren wurde der Kurzbefehl nicht mehr aktualisiert und hatte zuletzt nicht nur mit fehlenden Sendern zu kämpfen (hin und wieder wechseln die Programme einfach ihre Stream-Adressen) sondern machte bei einigen Anwendern seit der Ausgabe von iOS 18 auch Probleme.

TV-Kurzbefehl frisch aktualisiert

Diese sollten mit der Bereitstellung der nun verfügbaren Version 1.0.7 jetzt der Vergangenheit angehören. Der aktualisierte Kurzbefehl lässt sich unter iOS 18 nicht nur wieder problemlos nutzen, auch die Verweise zum Hessischen Rundfunk, zur Deutschen Welle und zum Saarländischen Rundfunk laufen nun nicht mehr ins Leere.

Insgesamt bietet der Kurzbefehl den Zugriff auf 19 unterschiedliche Fernsehsender. Zu diesen gehören 3sat, ARD One, ARTE, BR, Das Erste, Deutsche Welle, HR, KIKA, MDR, NDR, Phoenix, RBB, SR, SWR, Tagesschau 24, WDR, ZDF Info, ZDF Neo und ZDF.

Version 1.0.7 des Kurzbefehls Live TV (ÖR/deutsch) lässt sich vom Onlineportal RoutineHub laden. Da die Sender direkt im Apple Safari-Browser angezeigt werden, können diese auch im Bild-in-Bild-Modus abgespielt werden. Dazu reicht es aus, Safari durch eine Wischgeste nach oben in den Hintergrund zu schieben.

Senderliste für Apps und den Desktop

Anwendern, die die Stream-Adressen für den Einsatz in anderen Applikationen am Mac oder auch im VLC-Player benötigen, können wir das Projekt FreeTV ans Herz legen. Dieses sammelt alle frei verfügbaren TV-Kanäle aus Deutschland in einer M3U-Senderliste:

