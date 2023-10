237 Mitteilungen täglich: Smartphone-Studie zum iPhone in Kinderhand

Die in Kalifornien ansässige, gemeinnützige Organisation Common Sense Media (CSM) kümmert sich unter anderem um die Bewertung von Filmen und Serien, die auf Kinder und Jugendliche abzielen, und spricht hier Alterseinstufungen und Konsumempfehlungen aus.

Darüber hinaus konzentriert sich die auf Familiengesundheit spezialisierte Organisation auch auf andere Aspekte im Alltag junger Familien, wie etwa die Mediennutzung.

Aktuell hat die Organisation eine Studie veröffentlicht, die sich mit dem Verhältnis auseinandersetzt, das junge Teenager zu ihren Smartphones haben, und hat eine Handvoll durchaus alarmierender Zahlen veröffentlicht.

Das Smartphone als ständiger Begleiter

Unter der Überschrift „Constant Companion – A Week in the Life of a Young Person’s Smartphone Use“ geht die Organisation auf den Stellenwert des Smartphones im Alltag junger Erwachsener ein. In den Vereinigten Staaten besitzen 43 Prozent der 8- bis 12-Jährigen und zwischen 88 und 95 Prozent der 13- bis 18-Jährigen bereits ein eigenes Smartphone.

Etwa die Hälfte der amerikanischen Kinder bekommt ihr erstes Smartphone mit elf Jahren. Im Schnitt werden die Geräte etwa 51 Mal pro Tag in die Hand genommen, um sie auf neue Inhalte und Benachrichtigungen zu prüfen.

Während die 12-Jährigen dabei noch eher zurückhaltend mit dem Griff zum Smartphone umgehen, kommen die Altersgruppen jenseits des 13. Lebensjahres bereits auf 100 Interaktionen am Tag. Einen großen Stellenwert spielen auch die Benachrichtigungen, die Tag für Tag auf den Geräten der Heranwachsenden eingehen.

237 Mitteilungen täglich

Während eines durchschnittlichen Tages liegt das Mittel der eingehenden Benachrichtigungen bei 237 Mitteilungen. Aktiv reagiert wird auf etwa ein Viertel der eingehenden Mitteilungen.

Die Anzahl der eingehenden Benachrichtigungen variierte bei den Studienteilnehmern jedoch massiv. Die Nutzer mit der höchsten Anzahl an Benachrichtigungen zählten etwa 4500 zugestellte Benachrichtigungen, von denen über 1000 gelesen wurden.

TikTok bleibt unwiderstehlich

Interessant ist auch der Stellenwert, den der Kurzvideodienst TikTok noch immer spielt. Die chinesische Anwendung kam bei 50 Prozent aller Studienteilnehmer täglich zum Einsatz und brachte es hier dann auf fast 120 Minuten Interaktion pro Tag.

Wirklich augenöffnend sind die statistischen Auswertungen der Smartphone-Nutzung bei jungen Anwendern und Anwenderinnen, die zu den Vielnutzern ihrer Altersgruppe zählen. Die farbigen Auswertungen haben wir im Anschluss eingebettet und empfehlen, einen Blick in die knapp 60-seitige Studie zu werfen: