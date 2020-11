Belkin Soundform Elite jetzt mit AirPlay 2 und günstiger erhältlich

Belkin bietet seinen gemeinsam mit den französischen Audiospezialisten Devialet entwickelten Lautsprecher Soundform Elite jetzt auch in einer „Apple-Version“ mit AirPlay 2 an. Zudem wurde der Preis für das Gerät vorübergehend deutlich reduziert. Statt den regulär angesetzten 299 Euro ist der Lautsprecher momentan für 199 Euro erhältlich.

Soundform Elite stellt eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Kombination aus Smart-Speaker und Qi-Ladegerät dar. Das iPhone kann direkt auf dem Lautsprecher abgelegt und drahtlos mit bis zu 10 Watt geladen werden. Dabei muss man sich dem Hersteller zufolge auch keine Gedanken über störende Vibrationen machen, eine Technologie namens „Push-Push“ soll Schwingungen unterdrücken, sodass das Smartphone sicher auf der Ladefläche liegt. Unterhalb der Smartphone-Ablagefläche findet sich an der Gerätefront ein Touch-Bedienfeld mit Tasten für Wiedergabe und Lautstärke.

Im Inneren des Lautsprechers sorgen zwei 70-Millimeter-Woofer und ein Breitbandtreiber mit 35 Millimetern Durchmesser für satten und ausgewogenen Klang. Das neue Apple-Modell des Soundform Elite unterstützt neben AirPlay 2 die Musikwiedergabe über Bluetooth und Spotify Connect. Zudem kann die Apple-Variante auch als Alexa-Lautsprecher verwendet werden, die Koppelung mit der Amazon-Assistentin ist optional und kann beim Einrichten des Geräts vorgenommen werden.

Belkin Soundform Elite – Technische Daten:

Farben: Schwarz und Weiß

Klangbild: Mono mit SAM® von Devialet

Bedienelemente: Abspielen/Pause, Stummschalten, Lautstärke +/-, BT-Verbindung

Mikrofon: 2 Fernfeldmikrofone zur Sprachsteuerung

Maximaler Schalldruckpegel (SPL): 90 dB SPL +/- 3 dB

Treibergröße Breitband: 35 mm

Treibergröße Woofer: 2 x 70 mm, „Push-Push“-Konfiguration, die Vibrationen ausgleicht.

Maximale Spitzeneingangsleistung Woofer: 2 x 60 Watt

Maximale Spitzeneingangsleistung Breitband: 1 x 30 Watt

Frequenzgang: 40 – 20.000 Hz

Sprachassistent: Alexa (mit AirPlay2) oder Google Assistant

Bluetooth / WLAN: Bluetooth 5.0 / WLAN-Standard 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

Bluetooth-Anruffunktion (nur Alexa + AirPlay2-Modell)

Drahtloses Laden: Lädt mit bis zu 10 Watt

Belkin Soundform Elite und AirPlay 2

Ein Hinweis noch mit Blick auf die AirPlay-Funktion des Lautsprechers. Die AirPlay-Variante kann von Haus aus – auch mit Multiroom-Funktionen – über das AirPlay-Menü von Apple-Geräten bespielt werden, taucht allerdings nicht automatisch in der Home-App auf. Wenn ihr den Belkin-Lautsprecher in die Home-App übernehmen wollt, müsst ihr nach dessen grundlegender Einrichtung in der Home-App zunächst das +-Symbol, dann „Gerät hinzufügen“ und schließlich die Option „Ich habe keinen Code“ auswählen. Im folgenden Fenster sollte der Lautsprecher dann angezeigt und hinzugefügt werden können.