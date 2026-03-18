Neue Werkzeuge für Organisation und Auswertung
Sleep-Timer und mehr: Hörspielzentrale mit neuen Funktionen
Die Hörspielzentrale für Apple Music hat ein weiteres Update erhalten. Nachdem die Anwendung bereits im vergangenen Jahr mit Funktionen wie Fortschrittsspeicherung, Seriennavigation und Benachrichtigungen ausgebaut wurde, konzentriert sich Version 1.9 nun stärker auf die individuelle Organisation und Auswertung des Hörverhaltens.
Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, Hörspiele in Wiedergabelisten zusammenzustellen. Nutzer können mehrere Episoden oder Reihen hintereinander abspielen lassen, ohne manuell eingreifen zu müssen. Ergänzend dazu lassen sich eigene Playlisten erstellen, um Inhalte etwa nach Themen, Reihen oder persönlichen Favoriten zu sortieren.
Ebenfalls neu ist eine Statistikfunktion. Diese fasst die monatliche Nutzung zusammen und zeigt an, welche Inhalte gehört wurden. Die Daten können als Grafik exportiert und geteilt werden. Laut Entwickler wurden entsprechende Informationen bereits seit November erfasst, sodass sich auch rückwirkende Übersichten anzeigen lassen.
Sleep-Timer mit Health-Anbindung
Eine technische Erweiterung betrifft den Sleep-Timer. Dieser kann nun mit Gesundheitsdaten des iPhone kombiniert werden. Die Anwendung erkennt dabei, wann Nutzer eingeschlafen sind, und setzt die Wiedergabe am nächsten Tag automatisch an die entsprechende Stelle zurück. Das Hörspiel läuft zunächst weiter, wird aber nachträglich korrigiert, sobald die Schlafdaten vorliegen.
Diese Funktion ist Teil eines neuen Premium-Angebots, das für 2 Euro pro Monat oder aber für 15 Euro pro Jahr angeboten wird.
Der Entwickler betont, dass der Großteil der App weiterhin kostenfrei nutzbar bleibt. Nach eigenen Angaben sollen etwa 95 Prozent der Funktionen ohne Bezahlung zur Verfügung stehen. Bereits zuvor wurde die Anwendung ohne Werbung und ohne Tracking angeboten und richtet sich damit weiterhin an Nutzer, die Wert auf eine reduzierte und datensparsame Nutzung legen.
Parallel zum Funktionsausbau wurde die bisher im Onboarding platzierte Bezahlschranke entfernt. Der Einstieg in die App erfolgt damit ohne direkte Aufforderung zum Abschluss eines Abonnements. Das Premium-Modell dient laut Entwickler vor allem dazu, die laufende Entwicklung zu finanzieren.
Entwickler: N-Comm IT Consulting GmbH
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Gibt es eine App-Empfehlung für Podcasts in dieser Form, kostenlos oder per Einmalkauf?
pocket casts
Grundsätzlich fände ich es super, wenn Hörspiele komplett darüber laufen würden …
Meine Kinder wünschen sich ständig verschiedene Bibi-Blocksberg-Folgen auf dem HomePod (as ja schön und gut ist ;-)
Problem Nr. 1: Die einzelnen Episoden einer Folge werden nicht in der richtigen Reihenfolge abgespielt, sondern komplett durcheinander.
Problem Nr. 2: Danach tauchen bei mir einzelne Bibi-Blocksberg-Episoden im Autoplay auf, mitten in während meiner Musikwiedergabe. Apple Music behandelt die Episoden offenbar wie Songs eines Albums und schlägt sie mir fröhlich als Nächstes vor, da es ja meint, dass ich mir immer wieder Bibi Blocksberg Episoden anhöre.
Kennt ihr das auch? Und gibt es irgendeinen Workaround? Auf dem HomePod kann man Musikwünsche ja leider nicht per Stimmerkennung verschiedenen Familienmitgliedern zuordnen.
Du kannst einstellen, dass auf dem HomePod der Hörverlauf nicht getracked wird.
Ich habe mir zudem ein Fokusmodus auf dem iPhone erstellt, der den Hörverlauf deaktiviert, wenn mal wieder Kindermusik oder Hörbücher darüber abgespielt werden.
Ja ich hab das auch und das nervt massiv!
Wie hast du das mit dem Fokus gemacht?
Hab einen neuen Fokus „Kindermusik“ erstellt und da im Prinzip nur unten bei Fokusfilter die Musik App hinzugefügt und dort „Hörverlauf verwenden“ deaktiviert.
Hab auch noch ne Automation erstellt, dass der Fokus bei CarPlay automatisch aktiviert wird, damit ich bei gemeinsamen Fahrten den nicht während der Fahrt manuell einstellen muss.
Bin da ganz bei Dir. Ich habe den Entwickler Kontaktiert und er wollte eigentlich eine Möglichkeit schaffen, bei der man seine eigene Mediathek hinzufügen kann. Ich habe nämlich meine Alben und deren Albennummerierungen glattgezogen. Ihnen dieses Feature, habe ich durch die App keinen Vorteil, wenn die Alben unsortiert abgespielt werden. Schade.
finde ich super, dass hier immer neue dinge implementiert werden. liebe diese app!
die neue wiedergabeschlange führt bei mir allerdings ein eigenleben und trotz sortiermöglichkeit durch die drei striche rechts, springen die hörspiele (die ich aufsteigend ausgewählt habe) dennoch wieder in eine eigene reihenfolge, die sich mir nicht erschließt. mehrfach neu geordnet – springt immer wieder random zurück. scheint ein bug zu sein.
bei apple carplay fiel mir grade auf, dass die hörspiele nur bis folge 97 oder 98 sichtbar sind, obwohl es teilweise deutlich mehr folgen gibt. war das vorher auch schon oder ist das jetzt neu? musste dann auf apple music zurückgreifen, weil ich die folge nicht finden und aufrufen konnte.
kann das jmd. bestätigen?
also die wiedergabeschlange führt nicht nur in der sortierung ein eigenleben, sie startet bei mir auch nicht. man kann weder manuell durch tippen auf titel oder cover den start herbeiführen, noch startet automatisch der nächste titel aus der schlange, wenn das aktuelle hörspiel zu ende ist. gerade mit drei ??? getestet.
wenn jemand verstanden hat, nach welchem modus das funktioniert – bin dankbar für tipps.
Ich nutze die App nur noch um Hörspielfolgen zu verwalten, da CarPlay, eine Abspielmöglichkeit, hinter eine Bezahlschranke gesetzt wurde. Zum Abspielen, höre Hörspiele nur im Auto, nutze ich old school AppleMusic.
Diese abos sind zum kotzen. Schön waren die Zeiten wo man 2-6€ für solch eine App bezahlt hat.