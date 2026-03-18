Sleep-Timer und mehr: Hörspielzentrale mit neuen Funktionen

Die Hörspielzentrale für Apple Music hat ein weiteres Update erhalten. Nachdem die Anwendung bereits im vergangenen Jahr mit Funktionen wie Fortschrittsspeicherung, Seriennavigation und Benachrichtigungen ausgebaut wurde, konzentriert sich Version 1.9 nun stärker auf die individuelle Organisation und Auswertung des Hörverhaltens.

Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, Hörspiele in Wiedergabelisten zusammenzustellen. Nutzer können mehrere Episoden oder Reihen hintereinander abspielen lassen, ohne manuell eingreifen zu müssen. Ergänzend dazu lassen sich eigene Playlisten erstellen, um Inhalte etwa nach Themen, Reihen oder persönlichen Favoriten zu sortieren.

Ebenfalls neu ist eine Statistikfunktion. Diese fasst die monatliche Nutzung zusammen und zeigt an, welche Inhalte gehört wurden. Die Daten können als Grafik exportiert und geteilt werden. Laut Entwickler wurden entsprechende Informationen bereits seit November erfasst, sodass sich auch rückwirkende Übersichten anzeigen lassen.

Sleep-Timer mit Health-Anbindung

Eine technische Erweiterung betrifft den Sleep-Timer. Dieser kann nun mit Gesundheitsdaten des iPhone kombiniert werden. Die Anwendung erkennt dabei, wann Nutzer eingeschlafen sind, und setzt die Wiedergabe am nächsten Tag automatisch an die entsprechende Stelle zurück. Das Hörspiel läuft zunächst weiter, wird aber nachträglich korrigiert, sobald die Schlafdaten vorliegen.

Diese Funktion ist Teil eines neuen Premium-Angebots, das für 2 Euro pro Monat oder aber für 15 Euro pro Jahr angeboten wird.

Der Entwickler betont, dass der Großteil der App weiterhin kostenfrei nutzbar bleibt. Nach eigenen Angaben sollen etwa 95 Prozent der Funktionen ohne Bezahlung zur Verfügung stehen. Bereits zuvor wurde die Anwendung ohne Werbung und ohne Tracking angeboten und richtet sich damit weiterhin an Nutzer, die Wert auf eine reduzierte und datensparsame Nutzung legen.

Parallel zum Funktionsausbau wurde die bisher im Onboarding platzierte Bezahlschranke entfernt. Der Einstieg in die App erfolgt damit ohne direkte Aufforderung zum Abschluss eines Abonnements. Das Premium-Modell dient laut Entwickler vor allem dazu, die laufende Entwicklung zu finanzieren.