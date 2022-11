Belkin bietet ersten MagSafe-KFZ-Lader mit 15 Watt an

Die Frage, ob man dieses Plus an Leistung tatsächlich benötigt, muss jeder iPhone-Besitzer für sich selbst beantworten. Wir sind zumindest bislang immer gut mit der Ladeleistung des bislang schon erhältlichen MagSafe-Zubehörs ausgekommen.

Die neue Pro-Version der Belkin-Autohalterung ist neu in den USA auf den Markt gekommen und wird dort für stolze 99,95 Dollar über den Apple Store angeboten . Der vergleichsweise hohe Preis wirkt ein klein wenig freundlicher, wenn man sich bewusst macht, dass hier auch das zugehörige Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Für die bereits erhältliche Standardversion will Belkin USA ebenfalls inklusive Netzteil allerdings satte 40 Dollar weniger.

Wer ein möglichst leistungsfähiges MagSafe-Ladegerät fürs Auto sucht, geduldet sich vielleicht besser noch ein wenig. Belkin hat jetzt eine Pro-Variante seines BOOST↑CHARGE KFZ-Ladegeräts vorgestellt, die in Kürze auch in Deutschland erhältlich sein dürfte.

