Belkin AirTag-Halter: Neue Varianten als Karabiner und mit Drahtseil

Belkin bietet als Alternative zu seinem Standard-Secure-Holder als Schutz- und Schlüsselanhänger-Hülle für die AirTags jetzt auch zwei robustere Varianten an. Der neue Secure Holder mit Karabinerhaken und Secure Holder mit Drahtseil sind etwas teurer aber wohl auch robuster für jeweils 19,99 Euro erhältlich.

Der neue Secure Holder in Karabinerform soll in Kürze in den Farben Schwarz, Blau, Grün und Rot erhältlich sein. Der AirTag wird ein eine Aussparung mittig im Karabiner eingesetzt und das Zubehör lässt sich mithilfe seines Federverschlusses einfach und Flexibel am Schlüsselbund, an Koffern, Taschen oder sonstigen zu sichernden Geräten anbringen. Belkin beton im Zusammenhang mit dem neuen Zubehör insbesondere dessen Robustheit, so sind der federunterstützte Schnapper ebenso wie der Bogen und Rücken des AirTag-Karabiners aus Metall gefertigt.

Als weiteres AirTag-Zubehör hat Belkin eine Version seines Secure Holders mit Drahtseil im Programm. Hier wird der AirTag mithilfe eines Inbusverschluss-Systems an den zu sichernden Gegenständen befestigt, und kann dementsprechend nur mit deutlich mehr Aufwand, als bei den sonst üblichen Lösungen der Fall, wieder entfernt werden. Die Drahtverschluss-Halterung wird von Belkin in den Farben Schwarz und Weiß angeboten und ist auch direkt erhältlich.