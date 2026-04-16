Neue Funktionen für die Yazio-Alternative
Beliebte Kalorien-App Intake: Nährstofftracking und Intervallfasten
Mit „Intake“ ist im März eine iPhone-App gestartet, die bewusst auf Abonnements und Zusatzfunktionen verzichtet und stattdessen eine schlanke Ernährungserfassung bietet. Ein Konzept, das damals gut in der Community angekommen ist.
Seitdem hat sich die Anwendung weiterentwickelt. Die zuletzt veröffentlichten Updates erweitern den Funktionsumfang deutlich, ohne das Grundprinzip zu verändern.
Nährstoffen-Details und neue Auswertungen
Im Mittelpunkt der Aktualisierungen steht die deutlich erweiterte Nährstofferfassung. Neben Kalorien lassen sich nun auch Mikro- und Makronährstoffe, Vitamine sowie Mineralstoffe detailliert auswerten. Zusätzlich können Nutzer selbst festlegen, welche Nährstoffe bei eigenen Produkten berücksichtigt werden sollen. Auch Werte wie Koffein oder Taurin lassen sich damit erfassen.
Parallel dazu wurden die Statistiken überarbeitet. Die App zeigt nun Wochenübersichten in Form von Karten an, die einen schnellen Überblick über relevante Werte liefern. In einer Detailansicht lassen sich Zeiträume anpassen und einzelne Parameter gezielt analysieren. Damit richtet sich die Anwendung stärker an Nutzer, die ihre Ernährung differenzierter betrachten möchten, ohne auf komplexe Programme ausweichen zu müssen.
Intervallfasten als optionales Zusatzmodul
Neu hinzugekommen ist zudem eine Funktion für Intervallfasten. Diese muss aktiv in den Einstellungen eingeschaltet werden und ergänzt die bestehende Navigation um einen eigenen Bereich. Dort lassen sich Fastenzeiten definieren und bei Bedarf mit Benachrichtigungen begleiten. Auf dem Sperrbildschirm kann der aktuelle Status als Live-Aktivität angezeigt werden.
Auch kleinere Anpassungen wie zusätzliche Farbschemata und Verbesserungen bei der Stabilität sind Teil der aktuellen Version.
Laut Entwickler Tobias Bechtold wird die App, die eine Abo-freie Alternative zu Yazio und Co. bieten soll, inzwischen von rund 2.500 Nutzern in Deutschland verwendet. Wie bereits zum Start verfolgt Intake weiterhin ein Einmalzahlungsmodell ohne Abo. Die Weiterentwicklung soll sich weiterhin an Rückmeldungen aus der Nutzerschaft orientieren.
Entwickler: Tobias Bechtold
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Ich glaube euer Beitrag hat ganz schön viele Nutzer aktiviert. Ich muss aber sagen, die App ist sehr gut gemacht.
Klasse App, aber ich ärgere mich häufig über schlechte Datenqualität. Angaben passen zu häufig überhaupt nicht. Wenn das gefixt wird, könnte die App richtig gut werden.
Kann ich nur zustimmen, dieser Punkt muss optimiert werden.
Du sind bei YAZIO aber oft auch nach Meldung falscher Daten nicht besser.
Ach kommt, als ob Werbung und / oder ein Abonnement, am besten noch beides, nicht nur eine Frage der Zeit wären.
Tobi gibt immer Gas, kann ich nur empfehlen!
Wow, was für eine geniale App. Im Vergleich zu Fddb, einfach nur wunderschön und funktional. Da „investiere“ ich gerne mal ein paar Euro.
Es ist nicht normal wie lange ich auf eine Abolose gut gemachte Kalorientracker App gewartet habe. Durch was für einen sch*** an Apps ich mich gewatet habe.
Hab sie nach dem letzten Beitrag geholt, einfach klasse. Danke nochmal!
Habe sie auch mal geladen. Yazio ist langsam etwas kurios.
Die kleinen animationsvideos nerven kolossal aber funktional genau was ich brauche. Bin sehr zufrieden und zahle gerne die 35€ pro Jahr.
Super App die endlich mal nicht auf ein nerviges Abo setzt. Daneben gibt es nur noch Pepe’s Kalorienzähler oder Bevel was ich bislang als Alternative gefunden habe.
Intake hat leider noch sehr viele doppelte und zusätzlich falsche Angaben in den Lebensmitteln wo die Kalorienangaben überhaupt nicht stimmen oder die Zusammensetzung nicht stimmt weil Inhaltsstoffe fehlen. Lässt sich (jeder für sich) bearbeiten und korrigieren, erfordert aber erstmalig viel Aufwand von jedem einzelnen Nutzer statt Community basiert eine saubere Datenbasis aufzubauen.
Was ich noch etwas „doof“ finde: Bevel hat neben Ernährung noch viele weitere nette Funktionen und ich teste gerade intake und bevel parallel.
Gebe ich bei intake alles ein funktionieren einige Auswertungen in bevel nicht weil intake nicht die erfassten Lebensmittel mit Werten an Apple Health überträgt, sondern nur den Kalorienwert. Trage ich alles in Bevel ein tauchen die Lebensmittel ebenso nicht in intake auf. Erfasse ich es in beiden Apps hab ich doppelten Aufwand und in Health doppelte Kalorienangaben drin. Auch kann man scheinbar nichts exportieren um es später in einer anderen App zu importieren falls man irgendwann wechseln wollen würde und verliert somit zwangsläufig den Verlauf
Werde ich mir mal anschauen. Yazio wird immer überladener und ich finde es nervig, dass ich als premium User keine Möglichkeit habe diese ganzen Hinweis, motivations und gamification popups auszuschalten.