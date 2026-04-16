Beliebte Kalorien-App Intake: Nährstofftracking und Intervallfasten

Mit „Intake“ ist im März eine iPhone-App gestartet, die bewusst auf Abonnements und Zusatzfunktionen verzichtet und stattdessen eine schlanke Ernährungserfassung bietet. Ein Konzept, das damals gut in der Community angekommen ist.

Seitdem hat sich die Anwendung weiterentwickelt. Die zuletzt veröffentlichten Updates erweitern den Funktionsumfang deutlich, ohne das Grundprinzip zu verändern.

Nährstoffen-Details und neue Auswertungen

Im Mittelpunkt der Aktualisierungen steht die deutlich erweiterte Nährstofferfassung. Neben Kalorien lassen sich nun auch Mikro- und Makronährstoffe, Vitamine sowie Mineralstoffe detailliert auswerten. Zusätzlich können Nutzer selbst festlegen, welche Nährstoffe bei eigenen Produkten berücksichtigt werden sollen. Auch Werte wie Koffein oder Taurin lassen sich damit erfassen.

Parallel dazu wurden die Statistiken überarbeitet. Die App zeigt nun Wochenübersichten in Form von Karten an, die einen schnellen Überblick über relevante Werte liefern. In einer Detailansicht lassen sich Zeiträume anpassen und einzelne Parameter gezielt analysieren. Damit richtet sich die Anwendung stärker an Nutzer, die ihre Ernährung differenzierter betrachten möchten, ohne auf komplexe Programme ausweichen zu müssen.

Intervallfasten als optionales Zusatzmodul

Neu hinzugekommen ist zudem eine Funktion für Intervallfasten. Diese muss aktiv in den Einstellungen eingeschaltet werden und ergänzt die bestehende Navigation um einen eigenen Bereich. Dort lassen sich Fastenzeiten definieren und bei Bedarf mit Benachrichtigungen begleiten. Auf dem Sperrbildschirm kann der aktuelle Status als Live-Aktivität angezeigt werden.

Auch kleinere Anpassungen wie zusätzliche Farbschemata und Verbesserungen bei der Stabilität sind Teil der aktuellen Version.

Laut Entwickler Tobias Bechtold wird die App, die eine Abo-freie Alternative zu Yazio und Co. bieten soll, inzwischen von rund 2.500 Nutzern in Deutschland verwendet. Wie bereits zum Start verfolgt Intake weiterhin ein Einmalzahlungsmodell ohne Abo. Die Weiterentwicklung soll sich weiterhin an Rückmeldungen aus der Nutzerschaft orientieren.