Der Hersteller Amazfit hat sein Sortiment an Sportuhren um ein weiteres Modell für ambitionierte Läufer ergänzt. Die neue Cheetah 2 Pro richtet sich vor allem an Nutzer, die regelmäßig trainieren oder an Wettkämpfen teilnehmen. Im Mittelpunkt stehen Funktionen für das Training auf der Straße sowie für längere Laufveranstaltungen wie Marathons.

Für eine umfassende Datenerfassung rund um Trainings und Wettkämpfe bietet die Uhr Möglichkeiten zur Analyse der Lauftechnik und zur Einschätzung der individuellen Belastungsgrenze. Laut Hersteller soll die Uhr die Grundlage schaffen, um Trainingsentscheidungen stärker auf Messwerte zu stützen. Dieses Konzept wird durch strukturierte Trainingsprogramme ergänzt. Diese reichen von kurzen Laufdistanzen bis hin zu vollständigen Marathonvorbereitungen.

Robustes Gehäuse und helle Anzeige

Beim Material setzt Amazfit erstmals in dieser Modellreihe auf ein Gehäuse aus Titanlegierung, kombiniert mit einer Abdeckung aus Saphirglas. Diese Kombination soll für eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern und Abnutzung sorgen und gleichzeitig das Gewicht gering halten.

Das integrierte AMOLED-Display misst 1,32 Zoll und soll dank einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 Nits auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar bleiben. Das integrierte Dual-Band-GPS soll auch in dicht bebauten Gebieten oder bei sonst schwierigen Empfangsbedingungen eine präzise Streckenaufzeichnung und Geschwindigkeitsmessung ermöglichen.

Sensorik und Datenauswertung im Fokus

Ergänzend verfügt die Cheetah 2 Pro über verschiedene Funktionen zur Erfassung körperlicher Werte, darunter ein neuer Herzfrequenzsensor sowie die Möglichkeit zur Schlafüberwachung und zur Einschätzung der allgemeinen körperlichen Belastung.

Im Vergleich zur Vorgängerversion aus dem Jahr 2023 wurden mehrere technische Komponenten überarbeitet. Dazu zählen ein stärkerer Akku und ein mit 32 GB deutlich größerer interner Speicher für Offline-Karten und Audioinhalte.

Wie alle Amazfit-Uhren kann auch die Cheetah 2 Pro mit ihrer Akkulaufzeit beeindrucken. Der Hersteller nennt hier bis zu 29 Stunden im GPS-Betrieb. Im Alltag soll die Uhr bis zu 20 Tage ohne Aufladen durchhalten.

Die Cheetah 2 Pro lässt sich zum Preis von 449,90 Euro vorbestellen und soll ab dem 23. April geliefert werden.