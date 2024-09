Beliebte Flugreise-App „App in the Air“ stellt ihren Betrieb ein

Das Unternehmen hinter der beliebten Flug-Tracking-App „App in the Air“ hat angekündigt, seinen Dienst zum 19. Oktober 2024 einzustellen. Schon jetzt ist die Anwendung nicht mehr in Apples App Store verfügbar. Nach dem 19. Oktober soll auch die Möglichkeit deaktiviert werden, gespeicherten Daten herunterzuladen und zu exportieren.

In einer Mitteilung an die Bestandskunden erklärte das Unternehmen, dass die Entscheidung zur Einstellung des Dienstes nach sorgfältiger Abwägung getroffen worden sei – lässt die genauen Hintergründe aber im Unklaren und erklärt lediglich: Die aktuellen Herausforderungen im Geschäftsumfeld hätten dazu geführt, dass der Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden könne.

Nutzer, die ihre Daten sichern möchten, werden gebeten, die Exportfunktion innerhalb der App zu nutzen. Dazu müssen die Einstellungen im Profilbereich aufgerufen werden, um hier eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen, an die die Daten gesendet werden sollen.

Abo-Rückerstattung beantragen

Nutzer, die kürzlich ein Abonnement erworben haben, sind dazu aufgerufen eine Rückerstattung bei Apple zu beantragen. „App in the Air“ veranschlagte zuletzt 30 Euro pro Jahr beziehungsweise 5 Euro pro Monat für die Premium-Funktionen und bot zusätzliche In-App-Käufe für SMS-Benachrichtigungen und die werbefreie Nutzung an. Über den Anbieter gekaufte Reisebuchungen, Versicherungen und eSIMs sollen jedoch weiterhin gültig bleiben.

„App in the Air“ bot viele nützliche Funktionen für Reisende und Vielflieger. Die App war besonders praktisch zur Organisation und Verwaltung von mehreren Flügen, da sie Echtzeit-Benachrichtigungen und eine automatische Check-in-Funktion bereitstellte.

Zudem lieferte die Anwendung Tipps zu Flughaben-WLANs, Essensmöglichkeiten und Empfehlungen von anderen Reisenden. Ein großer Vorteil war, dass sie auch im Flugmodus funktionierte, sodass man jederzeit auf Flugdaten zugreifen konnte, allerdings ohne aktuelle Updates. Darüber hinaus motivierte die App mit detaillierten Statistiken und Abzeichen für besuchte Länder und bot die praktische Möglichkeit, die Familie über den Flugstatus zu informieren.

Ausweichen auf Flighty und TripIt

Für Nutzer, die eine Alternative suchen und nicht auf den Platzhirschen Flighty setzten möchten, empfiehlt das Unternehmen die App „TripIt“. Diese bietet vergleichbare Funktionen zur Reiseorganisation und offeriert ehemaligen „App in the Air“-Nutzern ein spezielles Umstiegsangebot.