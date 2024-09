Neu in iOS 18: Videoaufnahmen auch bei laufender Audiowiedergabe

In den Einstellungen von iOS 18 hat Apple eine neue Funktion integriert, die es Nutzern ermöglicht, die Audiowiedergabe auch dann über die Lautsprecher des iPhones weiterlaufen zu lassen, wenn die Kamera-App mit der Erstellung neuer Videoaufnahme beschäftigt ist.

Bislang nur per QuickTake-Aufnahme möglich

Interessant für Tanz- oder Musikvideos

Ein Feature, das vor allem für jene Anwender interessant sein dürfte, die Tanz- oder Musikvideos erstellen, auf Musik Singen, Reaktionen einsprechen oder einfach Hintergrundmusik für ihre Aufnahmen nutzen möchten, aber keine weitere Audioquelle zur Verfügung haben. Grundsätzlich bietet das neue Feature mehr kreative Kontrolle bei der Erstellung neuer Videos.

Unter iOS 17 wurde die Audio-Wiedergabe auf dem iPhone automatisch pausiert, sobald eine neue Videoaufnahme gestartet wurde. Mit iOS 18 ist es nun möglich, dieses Verhalten zu ändern. Dafür besitzen die Kameraeinstellungen nun eine neue Option. Um die Audio-Wiedergabe während der Videoaufnahme zu aktivieren, müsst ihr die iPhone-Einstellungen öffnen, hier zu den Kamera-Einstellungen navigieren und das Menü „Ton aufnehmen“ besuchen. In Abhängigkeit von den eigenen Vorlieben könnt ihr hier nun die Option „Audiowiedergabe erlauben“ ein- oder ausschalten.

Audioaufnahme nur in Mono

Ist die Option „Audiowiedergabe erlauben“ aktiviert, wird die Audio-Ausgabe beim Start neuer Videoaufnahmen nicht mehr automatisch gestoppt. Allerdings ist zu beachten, dass der abgespielte Ton während der Aufnahme nur in Mono aufgezeichnet wird, wenn die Wiedergabe über die Lautsprecher des iPhones erfolgt.

Apple merkt diesbezüglich auch direkt in den Einstellungen an: „Die Audiowiedergabe wird nicht automatisch angehalten, wenn ein Video aufgenommen wird. Bei der Audiowiedergabe über den iPhone-Lautsprecher wird das Audio in Mono aufgenommen.“

Bislang gab es lediglich einen alternativen Ansatz, um die Audio-Wiedergabe während der Videoaufnahme zu ermöglichen: Die Nutzung der QuickTake-Funktion im Fotomodus, die jedoch nur eine geringere Videoqualität bot. Mit QuickTake, Apple erklärt die Funktion im offiziellen iPhone-Handbuch, lassen sich Videos im Foto-Modus aufnehmen ohne den Betriebsmodi der Kamera-App ändern zu müssen.