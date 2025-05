Jony Ive und Open AI wollen den Nachfolger des iPhone entwickeln

Der KI-Markt wird zunehmend spannend. OpenAI plant die Übernahme des vom ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive gegründeten Hardware-Startups io. Die Durchführung hängt wohl nun noch davon ab, dass die zuständigen Regulierungsbehörden grünes Licht geben.

In einer gemeinsamen Stellungnahme haben Jony Ive und der OpenAI-Chef Sam Altman bekanntgegeben, dass sie schon vor zwei Jahren mit der Zusammenarbeit begonnen haben. Computer könnten inzwischen sehen, denken und verstehen, doch die Nutzererfahrung bleibe durch traditionelle Produkte und Schnittstellen begrenzt. Daher wolle man gemeinsam innovative Produkte entwickeln, die der rasanten Entwicklung in diesem Bereich gerecht werden. Der ehemalige Apple-Designer soll in diesem Zusammenhang auch als kreativer Leiter für OpenAI tätig sein.

In der nun von OpenAI übernommenen Firma von Ive sind mit Scott Cannon, Evans Hankey und Tang Tan noch weitere Personen beschäftigt, die zuvor bei Apple tätig waren. Dem Magazin Bloomberg zufolge ist im Zusammenhang mit der Übernahme auch bereits ein erstes Hardware-Produkt geplant. Die bekannten Details dazu sind allerdings spärlich. Das Gerät soll sich jedenfalls sowohl funktional als auch konzeptionell von heutigen Mobilgeräten unterscheiden, die Markteinführung sei jedoch nicht vor 2026 zu erwarten.

thrilled to be partnering with jony, imo the greatest designer in the world.

excited to try to create a new generation of AI-powered computers. pic.twitter.com/IPZBNrz1jQ

— Sam Altman (@sama) May 21, 2025