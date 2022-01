Beats Studio Buds: Update verbessert den iOS-Komfort

Brandneu bringt Apple in dieser Woche auch die Beats Fit Pro in den Handel. Wenngleich die Studio Buds mit der neu aktualisierten Software nun ebenfalls über Funktionen wie iCloud-Pairing verfügen, zeigt sich das neuere und auch teurere Modell ein Stück weit ausgereifter. So stehen hier Funktionen wie 3D Audio mit dynamischem Head Tracking und eine verbesserte Ohrerkennung zur zur automatischen Wiedergabesteuerung Verfügung. Zudem versprechen die Beats Fit Pro dank ihrer Ohrbügel besseren Halt insbesondere auch bei sportlichen Aktivitäten. Der Preis für die neuen Beats Fit Pro liegt mit 229,95 Euro allerdings auch ein ganzes Stück höher. Beide aktuellen Beats-Modelle kommen mit aktiver Geräuschunterdrückung und konkurrieren hier mit Apples AirPods Pro.

Die hierzulande seit vergangenem Sommer erhältlichen Beats Studio Buds haben per Update nennenswerte Verbesserungen im Zusammenspiel mit Apple-Geräten erhalten. So bringt nun die aktuelle Software-Version 10M359 das sogenannte iCloud-Pairing und damit verbunden den Komfort, dass die Ohrhörer, sobald sie bei einem Gerät eines Nutzers eingerichtet sind, auch direkt mit allen anderen Apple-Geräten des selben iCloud-Kontos verwendet werden können. Zudem erscheint auf dem iPhone jetzt wie von den AirPods bekannt eine Info zum Akku-Stand der Ohrhörer selbst, sobald man den Deckel der Ladehülle aufklappt. Auch haben Nutzer nun die Möglichkeit, durch Tippen auf das seitliche Beats-Logo die Lautstärke zu ändern.

