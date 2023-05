Beats Studio Buds+: Die transparenten In-Ears starten in Deutschland

Apple zufolge wurde bei den neuen Beats Studio+ vor allem die Geräuschunterdrückung verbessert. Intern wurde bei den Ohrhörern wohl einiges überarbeitet und verbessert, so verzeichnet die Plus-Version in der Kombination mit der Ladehülle mit insgesamt 36 Stunden nun auch eine deutlich erhöhte maximale Akku-Laufzeit. Die Ohrhörer unterstützen Funktionen wie „Hey Siri“ oder die Wiedergabe von 3D-Audio und kommen neuerdings mit vier statt bislang drei unterschiedlich großen Ohreinsätzen.

Bei Apple bezahlt man für die neue Version mit Namen Beats Studio Buds+ 199,95 Euro, während der Vorgänger dort weiterhin für 189,95 Euro angeboten wird. Einzig in der Farbwahl zeigt sich das neuere Modell im Vergleich zum Vorgänger eingeschränkt. Statt der bislang sechs verfügbaren Farben gibt es die Beats Studio Buds+ nur noch in Cremeweiß, Schwarz-Gold und der zweifellos außergewöhnlichsten Variante aus transparentem Kunststoff. Bei der „Milchglas-Optik“ dürften sich die Produktdesigner von Apple zumindest ein Stück weit von den durchsichtigen Produkten des Herstellers Nothing inspiriert worden sein.

Auch wenn die klassischen Beats Studio Buds noch erhältlich sind, die neuen Beats Studio Buds+ darf man wohl als Nachfolger der In-Ear-Ohrhörer bezeichnen und angesichts der damit verbundenen technischen Verbesserungen sollte man es sich zweimal überlegen, ob man den Kauf der in Deutschland beim Hersteller nur 10 Euro günstigeren Vorgängerversion in Betracht zieht. Wenn überhaupt, dann schlagt besser im Zusammenhang mit einer der nun sicher kommenden Ausverkaufsaktionen bei einem Drittanbieter zu.

