MagentaMobil Young ab Juni mit doppeltem Datenvolumen

Die Telekom will vom kommenden Monat an ihre MagentaMobil-Young-Tarife attraktiver machen und verdoppelt bei gleichen Preisen das enthaltene Datenvolumen. Obendrauf werden die Grundpreise für Neukunden in den ersten beiden Jahren nach Vertragsabschluss weiterhin reduziert angeboten.

Vom 1. Juni an gibt es in der kleinsten Young-Stufe S zum Preis von 24,95 Euro 20 GB Datenvolumen, in der Tarifvariante M bekommt man für 29,95 Euro pro Monat 40 GB und mit dem Tarif MagentaMobil Young L 80 GB zum Monatspreis von 39,95 Euro. Von der Verdopplung des Datenvolumens profitieren Neukunden gleichermaßen wir Bestandskunden. Die Tarife enthalten Telefon- und SMS-Flats in alle deutschen Netze und erlauben zudem die Nutzung des 5G-Netzes.

Mit Blick auf die genannten Preise heißt es allerdings aufgepasst. Hierbei handelt es sich um ein Aktionsangebot, das voraussichtlich noch bis zum 30. September läuft. Nach 24 Monaten werden bei diesen Verträgen monatlich 5 Euro zusätzlich in der Stufe S und 10 Euro mehr in den anderen Tarifvarianten fällig.

MagentaMobil Young S aktuell günstiger

Die noch aktuellen Young-Tarife der Telekom

Wenn ihr über die Tarifvariante S nachdenkt und mit 15 GB Daten im Monat auskommt, fahrt ihr somit wohl günstiger, wenn ihr den Tarif noch vor dem Monatswechsel bucht. Aktuell bekommt man diese Option nämlich zwei Jahre lang für 19,95 Euro pro Monat, bevor der Monatspreis dann auf 29,95 Euro steigt.

MagentaMobil Young bedeutet, dass man maximal 27 Jahre alt sein darf. Ab dem 28. Lebensjahr werden die Tarife dann – sofern nicht gekündigt – zu den Konditionen der regulären MagentaMobil-Tarife fortgeführt.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es die sogenannten „MagentaEINS-Vorteile“ auch in Verbindung mit den Young-Tarifen gibt. Zusätzlich zu einer weiteren Verdopplung des Datenvolumens bekommt man hier noch einen dauerhaften monatlichen Rabatt von 5 Euro gutgeschrieben.