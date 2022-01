LG ThinQ integriert HomeKit (leider falsch rum)

Sehen wir das aktuelle Update der App also als Vorstufe für Dinge, die noch kommen – das Ausprobieren der neuen HomeKit-Integration könnt ihr euch dann erstmal auch sparen. Die LG-App macht im aktuellen Stadium massiv Probleme und quittiert den Versuch, die sogenannte „App in App“-Funktion für die HomeKit-Anbindung zu nutzen, im Wesentlichen mit Abstürzen.

Mit Blick auf die bestehenden Optionen zur Sprachsteuerung lässt die mit der neuen Version der ThinQ-App verfügbare HomeKit-Anbindung natürlich aufhorchen. Doch läuft diese in die falsche Richtung und man kann seine ThinQ-Produkte nicht mit HomeKit verknüpfen, sondern erhält lediglich die Möglichkeit, eine bestehende HomeKit-Installation in der LG-App anzuzeigen und unterstützte Geräte – im Moment sind dies Lampen, Steckdosen, Jalousien und Schalter – in Verbindung mit dem sogenannten ThinQ-Haushalt anzuzeigen.

