BayernApp für digitalen Bürgerservice: Bayern jetzt „bundesweiter Vorreiter“

Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach hat für die Bewohner ihres Bundeslandes heute die so genannte BayernApp präsentiert und will über die neue iPhone-Applikation eine bessere Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden fördern.

Der kostenfreie Download soll eine Vielzahl von staatlichen und kommunale Serviceleistungen bereitstellen und den digitalen Zugriff auf zahlreiche Verwaltungsangebote möglich machen.

Zugriff auf 150 Verwaltungsleistungen

Nach Angaben des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales soll die neue BayernApp auf über 150 Verwaltungsleistungen der Behörden verweisen und als erste Anlaufstelle für Anwender dienen, die beispielsweise die Kopie einer Geburtsurkunde benötigen, sich ummelden müssen oder etwa Familiengeld beantragen wollen.

Allerdings gestattet die App nur jene Dienste zu nutzen, die von den verantwortlichen Stellen ohnehin schon online angeboten werden.

Neben den digitalen Behördengängen bietet die BayernApp ein verschlüsseltes Kontaktformular für die direkte Kontaktaufnahme mit über 700 Behörden, zudem lässt sich das eigene BayernID-Postfach abrufen, sollte dieses bereits vorhanden sein.

Ein News-Bereich fasst öffentliche Meldungen zusammen, die in mehrere Themenbereich zusammengefasst sind und sich bei Interesse einzeln abonnieren lassen – auf Wunsch auch per Push-Nachricht.

Bayern sieht sich als „bundesweiten Vorreiter“

Nach Angaben von Digitalministerin Judith Gerlach ist die BayernApp als „Riesensprung vorwärts“ zu werten, was die digitalen Transformation der Verwaltung in Bayern angeht. Die für iPhone und iPad sei die erste App ihrer Art und würde Bayern damit zum bundesweiten Vorreiter in Sachen E-Government machen.

Der App Store-Download der Bayerischen Staatsregierung wieg knapp 80 MB und hat so geringe Systemanforderungen, dass sich die App selbst unter iOS 10 problemlos installieren lassen sollte.

Pressekonferenz zum Start der BayernApp