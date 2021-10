Netflix zählt jetzt 214 Millionen Abonnenten

Netflix ist ohne Frage der populärste Anbieter weltweit. Der Videodienst lässt sich sein umfangreiches und fortlaufend erweitertes Angebot allerdings auch teurer bezahlen, als dies bei Konkurrenzangeboten der Fall ist. Seit der letzten Preiserhöhung werden für den Zugriff mindestens 7,99 Euro im Monat fällig, wer die Inhalte in HD-Qualität oder auch auf mehreren Geräten nutzen will, muss in den höheren Preisstufen 12,99 Euro oder gar 17,99 Euro pro Monat berappen.

Zu den erfolgreichsten Filmen in vergangenen Quartal zählt übrigens deutsche Produktion „Blood Red Sky“, die innerhalb der ersten vier Wochen von 53 Millionen Abo-Haushalten gesehen wurde. Bei den Serien hat „Squid Game“ ordentlich abgeräumt, die koreanische Produktion wurde innerhalb der ersten vier Wochen in 142 Millionen Mitgliedshaushalten gestreamt und ist damit die erfolgreichste Netflix-Serie bislang.

Insgesamt verzeichnet Netflix über die letzten zwölf Monate hinweg ein Umsatzwachstum von 16 Prozent und nennt mit Stichtag 30. September eine Zahl von beeindruckenden 214 Millionen zahlenden Abonnenten. Doch damit nicht genug: In den verbleibenden drei Monaten des Jahres will der Videodienst hier nochmal deutlich zulegen und rechnet damit, seine Abonnentenzahl mit Blick auf den heranrückenden Winter um weitere 8,5 Millionen und damit fast das Doppelte wie im vergangenen Quartal zu erhöhen.

Insert

You are going to send email to