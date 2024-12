Apples Pläne für Hardware-Abos angeblich gecancelt

Über die vergangenen Jahre hinweg war immer mal wieder die Rede davon, dass Apple ausgewählte Hardwareprodukte auf Abo-Basis anbieten will. Jetzt heißt es, dass Apple die Arbeit an diesem Projekt eingestellt hat. Das Magazin Bloomberg beruft sich diesbezüglich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Idee war, dass man gegen eine monatliche Gebühr direkt von Apple jedes Jahr ein neues iPhone erhält. Ähnliche Modelle werden teils bereits im Zusammenhang mit Mobilfunkverträgen angeboten. Bei dem Apple-Abo hätte man aber ausschließlich für die Hardware bezahlt, unabhängig von der Nutzung der Geräte.

Hintergrund für das Umdenken Apples seien interne Verzögerungen gewesen, die unter anderem mit Software-Problemen sowie regulatorischen Bedenken zusammenhängen. Als problematisch wurde dabei offenbar vor allem die Tatsache angesehen, dass Apple das Finanzierungsmodell selbst angeboten hätte. Apple hat im Sommer nach gerade einem Jahr Laufzeit sein Kreditangebot „Apple Pay Later“ eingestellt. Auch hier waren wohl rechtliche Bedenken der Anlass, da in den USA verschärfte Vorschriften für solche Finanzierungsmodelle in Kraft getreten waren. Darüber hinaus hätte der Abonnementdienst die Geschäftsbeziehungen von Apple zu Mobilfunkanbietern belasten können.

Strenge Regulierung im Finanzsektor

Wie es scheint, hat Apple seine in der Vergangenheit mit großem Elan betriebenen Anstrengungen, auch auf dem Finanzmarkt von externen Partnern unabhängiger zu werden, deutlich zurückgefahren. In den USA wird darüber spekuliert, dass Apple künftig Partnerschaften mit Finanzdienstleistern eingehen könnte, um ein ähnliches Programm anzubieten. Das Unternehmen verfolge jedoch derzeit keine konkreten Pläne in dieser Hinsicht. In anderen Bereichen arbeitet das Unternehmen weiterhin mit Drittanbietern wie Santander oder Klarna zusammen, um zusätzliche Zahlungs- und Finanzierungsoptionen anzubieten, ohne selbst direkter Regulierung zu unterliegen.