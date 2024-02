Baseus: Aktion auf Netzteil, Ladeturm und MagSafe-Akku

Der Zubehöranbieter Baseus hat mehrere seiner nachgefragten Produkte mit deutlichen Preisnachlässen ausgezeichnet und bietet unter anderem auf seinen 65-Watt starken Ladeturm mit integrierten USB-C-Kabel als auch auf seinen MagSafe-Akku mit 10.000 mAh Kapazität Preisnachlässe von jeweils 30 Prozent an.

Ladeturm mit 65 Watt und 80 cm Kabel

Die Baseus PowerCombo 65 Watt ist ein Ladeturm für den Schreibtisch, der neben zwei traditionellen Schuko-Steckdosen zusätzlich einen USB-C-Anschluss, eine USB-A-Buchse sowie ein fest verbundenes USB-C-Kabel bereithält.

Das Kabel kann bei Bedarf auf eine Länge von bis zu 80 Zentimeter ausgezogen werden, wird die Strippe nicht gebraucht, sorgt eine Mechanik, die man von den Kabeln klassischer Staubsauger kennt, dafür, dass dieses im Turm versteckt wird.

Allein im Einsatz bietet das Kabel eine maximale Ladeleistung von 65 Watt, wird dieses zusammen mit dem USB-C-Anschluss genutzt, verteilt sich die Leistung auf 45 Watt für das Kabel und 20 Watt für den Port, wodurch verbundene iPhones immer noch mit ihrer höchstmöglichen Ladegeschwindigkeit versorgt werden und somit auch Apples Schnelllademodus unterstützt wird.

Statt zum Listenpreis von 79,99 Euro gibt es den Ladeturm heute mit 30 Prozent Nachlass für 55,99 Euro.

Baseus MagSafe-Powerbank

Ebenfalls mit einem Nachlass von 30 Prozent ist die MagSafe-Powerbank des Anbieters ausgestattet, die eine Kapazität von 10.000 mAh und zusätzlich auch ein eigenes USB-Kabel mitbringt. Über das Kabel bietet die Powerbank eine Ladeleistung von bis zu 30 Watt an.

Statt zum Listenpreis von 59,99 Euro gibt es die MagSafe-Powerbank heute mit 7 Prozent Rabatt und einem zusätzlichen 30-Prozent-Coupon für nur noch 39,19 Euro.

USB-C-Kompaktnetzteil mit 30 W

Auch das ultrakompakte Netzteil des Anbieters ist erheblich günstiger als üblich zu haben. Der Listenpreis für den USB-C-Stecker beträgt 18 Euro, 44 Prozent hat Amazon bereits abgezogen, per Mausklick, lässt sich ein weiterer 10-Prozent-Coupon aktivieren. Am Ende gibt es den Mini-Stecker heute so für 8,99 Euro.