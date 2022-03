Stromsparmodus: Apple integriert neue Display-Drossel

Den aktivierten Stromsparmodus könnt ihr am gelben Akku-Symbol in der iPhone-Statusleiste erkennen. Im Bereich Einstellungen > Batterie wird euch in der Tagesverlaufsübersicht zudem angezeigt, wann und wie lange der Stromsparmodus auf euren Geräten aktiv genutzt wurde. Sobald das iPhone mindestens 80 Prozent aufgeladen ist, wird der Stromsparmodus automatisch deaktiviert.

Zudem deaktiviert iOS ausgewählte Animationen und Effekte, pausiert den Foto Up- und Download in bzw. aus der iCloud und stoppt sowohl die Hintergrundaktualisierung als auch den regelmäßigen Abruf neuer E-Mails und automatische Downloads.

Apple hat Änderungen am sogenannten Stromsparmodus vorgenommen, den das Unternehmen bislang ausschließlich auf dem iPhone zur Verfügung stellt und diese in dem frisch aktualisierten Hilfe-Eintrag #HT205234 („Stromsparmodus verwenden, um die Batterielaufzeit auf dem iPhone zu verlängern“) notiert.

