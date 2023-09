Bard: Google-KI jetzt auf Deutsch für alle

Wenn ihr zum Beispiel eine Gruppenreise zum Grand Canyon plant (ein Projekt, das normalerweise viele Browser-Tabs in Anspruch nimmt), könnt ihr Bard jetzt bitten, die passenden Termine für alle aus Gmail herauszusuchen, Flug- und Hotelinformationen in Echtzeit abzurufen, Google Maps-Wegbeschreibungen zum Flughafen anzuzeigen und sogar YouTube-Videos mit Aktivitäten vor Ort vorzuschlagen – und das alles in einer einzigen Unterhaltung.

Über die heute durchgeführten Neuerungen berichtet Google selbst im offiziellen Bard-Changelog und verspricht, dass sich die von Bard ausgespuckten Texte ab sofort noch deutlich besser als schon bislang personalisieren lassen werden. Unter anderem können Anwender Bilder mit Google Lens hochladen, um diese in ihre Interaktionen mit der KI einzubeziehen und haben zukünftig die Möglichkeit die Antworten von Bard in Hinblick auf Stil und Länge anzupassen.

Heute nun hat Google das „bisher leistungsfähigste Modell“ von Bard an den Start gebracht und seinen ChatGPT-Konkurenten damit um 40 neue Sprachen erweitert. Viele der bislang nur in einer englischen Sprachversion verfügbaren Funktionen können ab sofort auch auf Deutsch genutzt werden.

