Banking: Zwei Drittel wollen Bankgeschäfte per App erledigen

Laut einer im Auftrag der im Genoverband organisierten Volks- und Raiffeisenbanken durchgeführten Umfrage können sich inzwischen fast zwei Drittel aller deutschen Bankkunden vorstellen, zumindest alle einfachen Bankgeschäfte per App zu erledigen.

Während man diese Entwicklung sicherlich als zeitgemäß einstufen kann, sollte dennoch erwähnt sein, dass solche Erkenntnisse auch direkte Folgen auf die Filialpolitik der Banken haben. Der Datenbestand dürfte die Strategie der klassischen Filialbanken hin zu einer verstärkt auf Online-Geschäfte ausgerichteten Strategie untermauern. In diesem Bereich müssen sich allerdings dem Wettbewerb mit den zumeist deutlich günstigeren und in der Regel auch mit mehr Erfahrung in diesem Segment ausgerüsteten reinen Online-Banken stellen.

Aber zurück zu den aktuellen Umfragewerten. Wie in der Grafik ersichtlich, hatten die Befragten sechs verschiedene Antwortmöglichkeiten. Bemerkenswert ist dabei, dass rund ein Viertel aller Nutzer die Möglichkeit des App-Bankings mehr oder weniger konsequent ausschließt. Der Begriff „einfache Bankgeschäfte“ umfasst Aktionen wie Überweisungen, Adressänderungen, Terminvereinbarungen oder den Zugriff auf ein elektronisches Postfach. Während das Banking per App mit gut zwei Dritteln bei den 18 bis 34-Jährigen überdurchschnittlichen Anklang findet, liege bei der Altersgruppe ab 55 Jahren die Präferenz für das Laptop mit 68 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.

Angesichts der Umfragewerte ist anzumerken, dass hierfür nur Bankkunden befragt wurden, die mindestens 18 Jahre alt sind. Die befragte Gruppe gilt ansonsten als repräsentativ für die deutsche Bevölkerung.

30 Prozent zahlen möglichst immer mit Handy

Auf die Frage, ob sie immer mit dem Smartphone oder der Smartwatch bezahlen, wenn dies möglich ist, hat ein Anteil von 30 Prozent der Befragten voll und ganz oder zumindest eher zugestimmt.

Auch hier bestätigt sich in der Sicht der Finanzanbieter ein allgemeiner Trend, der nicht zuletzt auch durch die Sicherheit von Systemen wie Apple Pay oder Google Pay vorangetrieben wird.