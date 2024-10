Nelko P21: Den iPhone-Etikettendrucker gibt es für weniger als 12 Euro

Auch wenn einige von euch ihn schon besitzen, wollen wir hier erneut einen Hinweis auf den Etikettendrucker Nelko P21 zwischenschieben. Das über Bluetooth per App ansprechbare Gerät ist jetzt erstmals unter 12 Euro erhältlich.

Zunächst noch der Hinweis, dass wir keine Informationen darüber haben, wie lange das Angebot läuft und wie viele der Geräte zu diesem Preis erhältlich sind. Prüft den für euch beim Kaufabschluss angezeigten Preis, nachdem ihr zunächst den Rabattcoupon über 30 Prozent auf der Produktseite und dann noch den Gutscheincode HWAAGV4H im Einkaufswagen eingegeben habt.

Der Nelko P21 ist ein Allroundtalent für den Druck von kleinen Klebeetiketten. Man kann damit Einmachgläser ebenso wie technische Geräte beschriften oder sein Eigentum mit Adressklebern versehen. Allerdings sollte klar sein, dass die auf Thermotransfer-Basis angefertigten Papieraufkleber nicht wasser- oder wetterfest sind und somit nur im Innenbereich verwendet werden sollten.

Zugehörige iPhone-App kann überzeugen

Angesichts der Tatsache, dass der Drucker regelmäßig für deutlich weniger als 20 Euro zu haben ist, waren unsere Erwartungen an das Gerät und vor allem auch an die App-Anbindung zunächst sehr verhalten. Im Praxiseinsatz kann die Nelko-App allerdings nicht nur überzeugen, sondern durch ihre vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten besonders positiv überraschen.

Die Verwendung ist ohne Anmeldung möglich und man hat neben schlichten Textetiketten, bei denen man die Schriftart, -ausrichtung und -größe selbst vorgibt, auch die Möglichkeit, aus verschiedenen Vorlagen auszuwählen oder eigene QR- oder Barcodes zu erstellen. Dafür gibt man nur den Text ein, den man hinterlegt haben möchte. Die App generiert dann den zugehörigen Code und passt diesen direkt auf der Etikettenvorlage ein.

Etiketten-Nachschub am besten im Dreierpack kaufen

Im Lieferumfang des Druckers ist eine Rolle Etikettenpapier enthalten. Nachschub gibt es als Original von Nelko mit 180 Aufklebern im Format 14 mal 40 Millimeter zum Standardpreis von 9,99 Euro. In der Regel finden sich hier aber auch deutlich günstigere Dreierpacks in Weiß oder in Farbe sowie No-Name-Angebote von Drittanbietern.