Banking: Revolut verteilt deutsche IBANs, X kündigt XMoney an

Die Kurznachrichtenplattform X, ehemals bekannt als Twitter, ist dabei ein weiteres Angebot in ihr „Everything App“-Ökosystem zu integrieren.

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.

Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct

Connects to your debit card allowing P2P payments

Option to instantly…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) January 28, 2025