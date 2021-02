BA-Mobil: Bundesagentur für Arbeit mit neuer iPhone-App

Unter der Überschrift „BA-Mobil“ hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) eine neue Mobile-Applikation zum Zugriff auf das hauseigene Service-Angebot veröffentlicht und bietet die iPhone-App jetzt als 30 MB großen Download im App Store an.

Zusätzlich zur Jobsuche-App

Im Gegensatz zur ebenfalls erhältlichen Jobsuche-App, die sich als klassische Jobbörse dem Kernbereich dessen verschreibt was die meisten Anwender mit dem „Arbeitsamt“ in Verbindung bringen, richtet sich der neue BA-Mobil-Download an registrierte Nutzer, die bereits einen Ansprechpartner haben oder einen ersten Kontakt mit der BA hergestellt haben.

Diese können sich mit ihrem Nutzerkonto in die BA-Mobil-App einloggen und hier direkt auf ausgewählte Angebote des Online-Portals zugreifen. Die dafür notwendigen Zugangsdaten erhalten Anwender, im Rahmen der Online-Arbeitsuchend-Meldung oder bei der Registrierung über die Webseite der BA.

Grundsätzlich dient die App dazu, den ohnehin schon nervenzehrende Jobsuche von zusätzlichen Hürden zu befreien und einen schnellen Zugriff auf Mitteilungen des zuständigen Mitarbeiters zu haben. Zudem lässt sich in der BA-App das eigene Leistungspostfach einsehen, in dem es ausschließlich um relevante Meldungen, Hinweise und Bescheide zum Thema Geldleistungen geht.

Termine, Leistungs- und Vermittlungspostfach

Darüber hinaus stehen das Vermittlungspostfach zur Verfügung, das Beratungsnotizen und Hinweise der zugewiesenen Sachbearbeiter in sich versammelt, sowie eine Termin-Anzeige die über bereits vereinbarte, bevorstehende Amtsbesuche informiert.

Anwender können die App zudem dazu nutzen, die bei der BA hinterlegten. persönlichen Daten einzusehen und Änderungen dieser direkt selbst vorzunehmen.

Wir drücken euch die Daumen, dass ihr die BA-Mobil-Applikation auch langfristig nicht in Anspruch nehmen könnt, freuen uns aber über den kontinuierlichen Digital-Ausbau der öffentlichen Infrastruktur.