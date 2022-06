Neu bei Apple Arcade: „Frogger in den Ruinen“

Mit Frogger and the Rumbling Ruins hat Apple Arcade einen unterhaltsamen Puzzle-Neuzugang zu verzeichnen. Konami führt mit der App die erfolgreiche Frogger-Reihe fort, wenngleich das Spiel so gut wie nichts mehr mit dem alten „Ich muss über die Straße hüpfen“-Klassiker zu tun hat.

Das Spiel um Frogger in den wackelnden Ruinen erinnert uns auf den ersten Blick vielmehr an das gute alte Lara Croft Go. Auch der Frosch muss seinen Weg durch die Dschungel-, und später auch Wüsten-, Wasser- und Logikruinen finden. Als Spieler bringt man ihn dabei auf den richtigen Pfad und macht diesen Weg durch den Einsatz von Aufzügen und bewegbaren Elementen begehbar.

Grafisch ist die neue Frogger-Version natürlich um Klassen besser umgesetzt, als dies bei dem alten Spielen der „Go-Reihe“ von Square Enix der Fall war. Lara Croft Go ist übrigens ebenso wie Deus Ex Go und Hitman Go immer noch im App Store erhältlich. Die Spiele sind mittlerweile zwischen sechs und acht Jahren alt, kosten im Einzelkauf mit 4,99 Euro aber weiterhin so viel, wie aktuell ein Monat Apple Arcade.

Zurück zu Frogger und den Ruinen: Der neue Konami-Titel will mit mehr als 100 Leveln und darin verborgenen unterschiedlichen Fallen und Gegnern für Unterhaltung sorgen und verspricht zum Abschluss jeweils einen erbitterten Bosskampf. Wir haben den Titel bislang nur kurz angespielt, die Umsetzung inklusive deutscher Lokalisierung stellt in jedem Fall unterhaltsame Stunden in Aussicht, wenn man sich für diese Form von Puzzle-Adventures begeistern kann.

Apple-Arcade-Neuheiten im Juni

Neben Frogger and the Rumbling Ruins hat Apple für diesen Monat bereits drei weitere neue Spiele für seinen Abo-Dienst Apple Arcade angekündigt. Nächsten Freitag soll mit Jigsaw Puzzle by MobilityWare eine Apple-Arcade-Version der Puzzle-App erscheinen, die unter anderem mit von Disney lizenzierten Motiven für sich wirbt. Am 17. Juni folgt dann die Simulation Cooking Mama: Cuisine und am 24. Juni der Endlos-Shooter Air Twister.