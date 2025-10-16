Autoladegeräte mit einziehbarem Kabel: LISEN reduziert auf 6,99 Euro

Autoladegeräte mit fest integriertem Kabel sind eine praktische Lösung für alle, die unterwegs schnell laden möchten, ohne ein zusätzliches Kabel im Auto bereithalten zu müssen. Über die Kombination zwei laufender Aktionen lässt sich das jüngste Modell des Anbieters LISEN aktuell deutlich günstiger bestellen.

Mit dem Rabattcode DEALSEMP1 sinkt der ohnehin bereits reduzierte Preis bis zum 19. Oktober auf 6,99 Euro. Der Aktionspreis liegt bei 9,99 Euro, die Kombination entspricht so einem Preisnachlass von 30 Prozent.

Der 3-in-1-Adapter bringt eine kombinierte Ladeleistung von 57 Watt mit. Neben einem integrierten USB-C-Kabel mit 30 W bietet das kompakte Gerät zusätzlich einen weiteren USB-C- sowie einen USB-A-Anschluss. Damit lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen. Das Zubehör ist für den Einsatz in der 12-Volt-Steckdose von Fahrzeugen konzipiert und kann aktuelle iPhone-Modelle mit maximaler Geschwindigkeit aufladen.

Ugreen-Alternative mit 60 Watt

Wer etwas mehr Flexibilität sucht, kann zur ebenfalls aktuell reduzierten Variante von UGREEN greifen. Das Modell mit der Bezeichnung Nexode 60W bietet ein ausziehbares USB-C-Kabel mit 70 Zentimetern Länge und erlaubt dank zweier zusätzlicher Anschlüsse (USB-C und USB-A) ebenfalls das parallele Laden von bis zu drei Geräten. Der Rabattpreis liegt derzeit bei 12,99 Euro, statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 17,99 Euro. Eine Ersparnis von 28 Prozent.

Laut Hersteller liefert jeder der drei Ladeausgänge bis zu 30 Watt. Das integrierte Kabel unterstützt PD 3.0 und eignet sich für aktuelle iPhone-, iPad- und Android-Modelle. Dank der kompakten Maße von 55 × 103,55 × 33,5 Millimetern passt der Adapter in die meisten Mittelkonsolen und soll mit seinem einziehbaren Kabel hier für Ordnung sorgen.