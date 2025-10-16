iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 398 Artikel

3-in-1-Adapter mit 57 Watt

Autoladegeräte mit einziehbarem Kabel: LISEN reduziert auf 6,99 Euro
Autoladegeräte mit fest integriertem Kabel sind eine praktische Lösung für alle, die unterwegs schnell laden möchten, ohne ein zusätzliches Kabel im Auto bereithalten zu müssen. Über die Kombination zwei laufender Aktionen lässt sich das jüngste Modell des Anbieters LISEN aktuell deutlich günstiger bestellen.

Fkz Stecker Usb C

Mit dem Rabattcode DEALSEMP1 sinkt der ohnehin bereits reduzierte Preis bis zum 19. Oktober auf 6,99 Euro. Der Aktionspreis liegt bei 9,99 Euro, die Kombination entspricht so einem Preisnachlass von 30 Prozent.

Der 3-in-1-Adapter bringt eine kombinierte Ladeleistung von 57 Watt mit. Neben einem integrierten USB-C-Kabel mit 30 W bietet das kompakte Gerät zusätzlich einen weiteren USB-C- sowie einen USB-A-Anschluss. Damit lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen. Das Zubehör ist für den Einsatz in der 12-Volt-Steckdose von Fahrzeugen konzipiert und kann aktuelle iPhone-Modelle mit maximaler Geschwindigkeit aufladen.

Produkthinweis
LISEN 57W Zigarettenanzünder USB C, KFZ Ladegerät USB C, Auto Ladegerät, 12V USB Adapter Auto - [KOMPAKT 2025]... 6,99 EUR 16,99 EUR

Ugreen-Alternative mit 60 Watt

Wer etwas mehr Flexibilität sucht, kann zur ebenfalls aktuell reduzierten Variante von UGREEN greifen. Das Modell mit der Bezeichnung Nexode 60W bietet ein ausziehbares USB-C-Kabel mit 70 Zentimetern Länge und erlaubt dank zweier zusätzlicher Anschlüsse (USB-C und USB-A) ebenfalls das parallele Laden von bis zu drei Geräten. Der Rabattpreis liegt derzeit bei 12,99 Euro, statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 17,99 Euro. Eine Ersparnis von 28 Prozent.

Ugreen Stecker

Laut Hersteller liefert jeder der drei Ladeausgänge bis zu 30 Watt. Das integrierte Kabel unterstützt PD 3.0 und eignet sich für aktuelle iPhone-, iPad- und Android-Modelle. Dank der kompakten Maße von 55 × 103,55 × 33,5 Millimetern passt der Adapter in die meisten Mittelkonsolen und soll mit seinem einziehbaren Kabel hier für Ordnung sorgen.

Produkthinweis
UGREEN Nexode 60W 3-Port Zigarettenanzünder USB-C Ausziehbares Auto Ladegerät 30W integriertes USB C Kabel Auto... 12,99 EUR 17,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
16. Okt. 2025 um 12:53 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Beim Bezahlen (Art des Bezahlvorgangs den Code DEALSEMP1 eingeben), hat wunderbar geklappt

  • Wie im Artikel steht, muss der Code beim Bezahlen eingegeben werden.
    Hat bei mir gerade geklappt, danke ifun!

  • Sieht auch gar nicht mal so gut aus wenn es in der Dose steckt.

  • Super, kommt wie gerufen und hat mit dem Code geklappt. Danke ifun. :)

  • Ist das ein klopper… da lieber ein normales Kabel dran

