„Hitman: Absolution“ jetzt im App Store verfügbar

Dem glatzköpfigen Schrank mit Anzug, Krawatte und einem Barcode auf dem Hinterkopf konntet ihr schon einige Male auf Mobilgeräten begegnen. Mit Hitman: Absolution hat Feral Interactive heute dieser Liste noch einen weiteren Teil beigesteuert. Und die Mobilumsetzung des ursprünglich 2012 für Windows und Konsolen veröffentlichten fünften Teils der erfolgreichen Hitman- Serie im App Store zum Download freigegeben.

Hitman: Absolution war beim PC und Konsolen Release aufgrund seiner geänderten Spielmechaniken nicht unumstritten. Der höhere erzählerische Fokus und die damit sehr lineare Story, sowie die insgesamt etwas kleineren Levelareale, entsprachen nicht unbedingt dem Geschmack vieler Serienpuristen. Auch der damals erstmals eingeführte Instinkt Modus wollte nicht jedem Spieler auf Anhieb gefallen.

So ist Protagonist Agent 47 aufgrund seiner unglaublichen Erfahrung ein Meister darin das Verhalten seiner Gegner zu antizipieren. Und der Instinkt Modus erlaubt es euch nicht nur das Spielgeschehen etwas zu verlangsamen, sondern deckt auch sämtliche Gegner auf und hebt nützliche Gegenstände optisch hervor. Selbst die nächsten Schritte eurer Gegner werden für Agent 47 sichtbar.

Das vereinfacht und beschleunigt das Spielgeschehen enorm, da ihr nicht mehr so elendig viel Zeit dafür aufwenden müsst die Bewegungsmuster von Widersachern zu studieren. Gerade in der Mobilumsetzung erweist sich das Feature auf dem verhältnismäßig kleinem Smartphone Display aber als ausgesprochen nützlich. So senkt es den Frustrationslevel enorm, da euch weniger Details entgehen und ihr so auch weniger leicht erwischt werdet. Zumal die Konzentrationsfähigkeit von Agent 47 nicht grenzenlos ausfällt. Und ihr seinen Instinkt zurückgewinnen müsst, indem ihr Gegner leise ausschaltet oder umgeht, sowie clever mit der Umgebung interagiert.

Die Story von Hitman: Absolution wirkt hingegen auf den ersten Blick etwas konstruiert. So schickt euch das Spiel bereits in eurer ersten Mission auf die Jagd nach eurem alten Führungskontrakt Diana Burnwood und der Suche nach einem besonderen Mädchen namens Victoria. Diana soll eurer Agency abgeschworen und Hochverrat begangen haben.

Emotionslos wie Agent 47 nunmal ist, akzeptiert er dem Auftrag ohne Widerspruch und schießt Diana ohne zu Zögern nieder. Doch kaum habt ihr diesen Punkt der Einleitung erreicht, entwickelt Agent 47 urplötzlich Emotionen und einen Beschützerinstinkt. Statt Victoria der Agency auszuliefern bringt er sie in Sicherheit, navigiert sich dadurch selber auf die Abschussliste der ICA und beginnt mit seinen eigenen Nachforschungen.

Das entspricht zwar nicht dem Handeln, das man vom kaltherzigen Protagonisten gewohnt ist. Dennoch erzählt Hitman: Absolution eine spannende und durchaus gut inszenierte Geschichte. Die man gerne weiterspielen möchte um zu erfahren, wie sich das Bild am Ende zusammenfügt. Absolution bietet zwar nicht besonders viel Tiefgang, liefert aber einige nette Twists und spannende Popcornkino Unterhaltung mit gut inszenierten Zwischensequenzen.

Und auch die einzelnen Missionen bieten trotz der etwas kleiner gehaltenen Levelabschnitte wieder einen breit gefächerten Katalog an Möglichkeiten euer Ziel zu erreichen. Agent 47 kann sich sowohl mit roher Gewalt seinen Weg durch die Spielwelt bahnen, wie auch subtilere Wege gehen. Ihr könnt eure Widersache elegant umlaufen oder geschickt einige unglückliche Unfälle an zugigen Fenstern oder manipulierten Tanksäulen für sie initialisieren.

Damit euch nach Abschluss der Kampagne nicht langweilig wird, verspricht Feral Interactive im kommenden Jahr den Contract Modus als kostenloses Update nachzureichen. Dieser erlaubt euch eigene Missionsziele festzulegen und euch mit anderen Auftragskillern zu messen. Das Hauptspiel selbst kostet 12,49 Euro und belegt gut 11,4 GB auf eurem iPhone oder iPad.