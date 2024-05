Auto-Tracking-Ständer Pro: Belkin verkauft erstes DockKit-Zubehör

Mit der Einführung von iOS 17 hat Apple das neue DockKit-Framework für Entwickler vorgestellt. DockKit ist eine Schnittstelle, die mit motorisierten Ständern, sogenannten DockKit-Accessoires zusammenarbeitet, um die Position von Objekten in Videoaufnahmen zu verfolgen.

iOS 17 führte DockKit-Framework ein

Das iPhone ist unter iOS 17 in der Lage mit DockKit-Geräten zusammenzuarbeiten, um die iPhone-Kamera so in die optimale Position zu bringen, um Objekte zu erfassen und zu verfolgen.

Das so mögliche Personen-Tracking (Apple spricht vom „Folgemodus„), bei dem eine kombinierte Körper- und Gesichtserkennung zum Einsatz kommt, startet automatisch, sobald eine Person das iPhone auf einen kompatiblen DockKit-Ständer stellt und die Kamera-App öffnet. Apple richtet sich mit der Funktion an Content-Ersteller, aber auch an Lehrkräfte die stets von der Kamera erfasst werden wollen.

Das DockKit-Framework hat bisher wenig Aufmerksamkeit erhalten. Dies lag allerdings auch daran, dass es bislang so gut wie keine Geräte mit entsprechender Unterstützung gibt. Dies ändert sich nun.

Belkin verkauft Auto-Tracking-Ständer Pro

So hat der Apple-Partner Belkin nun das erste Zubehör in den Handel gebracht, das die DockKit-Schnittstelle von Apple vollständig unterstützt: den Auto-Tracking-Ständer Pro. Erstmals präsentiert wurde der Ständer im Januar.

Der motorisierte MagSafe-Standfuß kann sich um 360° drehen und das magnetisch haftende iPhone um bis zu 90 Grad neigen, um automatisch die Bewegungen von Personen vor der Kamera zu verfolgen.

Belkin richtet sich mit diesem neuen Auto-Tracking-Ständer Pro weniger an iPhone-Nutzer, die ihr Gerät für private FaceTime-Gespräche verwenden. Stattdessen richtet sich der Ständer an professionelle Videomacher, in sozialen Netzwerken aktive Content-Ersteller und an Lehrkräfte.

Mit Netzteil und integriertem Akku

DockKit ermöglicht die Nutzung sowohl der Front- als auch der Rückkamera des iPhones. Die automatische Bewegungsverfolgung kann über eine Taste am neuen Auto-Tracking-Ständer Pro von Belkin ein- oder ausgeschaltet werden, was durch eine integrierte LED angezeigt wird. Der Motor für die Bewegung arbeitet laut Hersteller geräuschlos.

Belkin hat den DockKit-Ständer mit einem integrierten Akku ausgestattet, der eine Nutzung von bis zu fünf Stunden ohne Steckdose ermöglicht. Bei Anschluss des mitgelieferten Netzteils dient der Auto-Tracking-Ständer Pro auch als MagSafe-Ladegerät mit einer Leistung von bis zu 15 Watt.

Der Belkin Auto-Tracking-Ständer ist ab sofort für 179,99 Euro erhältlich.