Glimpsy: Dezente Anzeige für den Ladezustand der Apple Watch

Der Entwickler Hans-Jürgen Richstein hat nach einer Möglichkeit gesucht, die Akkuanzeige der Apple Watch möglichst dezent in das Zifferblatt zu integrieren. Nachdem ihm die von Apple angebotenen Möglichkeiten zu dominant waren, hat er kurzerhand selbst Hand angelegt und die Apple-Watch-Erweiterung Glimpsy erstellt.

„Glimpsy“ macht nichts anderes, als verschiedene Komplikationen bereitzustellen, mit deren Hilfe sich der Akkustand der Apple Watch dezent und unauffällig in vorhandene Zifferblätter integrieren lässt. Im Hintergrund steht dabei der Anspruch des Entwicklers, ein möglichst klares und wenig überladenes Zifferblatt zu verwenden und dennoch rechtzeitig an den schwindenden Ladezustand erinnert zu werden.

Akkustand nur wenn nötig anzeigen

Dabei sticht vor allem eine Funktion heraus: Man kann „Glimpsy“ so konfigurieren, dass die Batterieanzeige überhaupt erst eingeblendet wird, wenn ein vom Nutzer definierter Akkustand unterschritten wird.

Zudem ist es mithilfe von „Glimpsy“ möglich, eine „Kombinations-Komplikation“ zu aktivieren, die sowohl das aktuelle Datum als auch den Ladezustand anzeigt. Dadurch wirkt das Zifferblatt weniger überladen oder man hat die Möglichkeit, den so eingesparten Platz für eine andere Komplikation zu verwenden.

Wenn euch dieser Ansatz gefällt, könnt ihr die Anwendung kostenlos laden und sieben Tage lang ausprobieren. Bei Gefallen wird der mehr oder weniger symbolische Betrag von 0,99 Euro für die dauerhafte Nutzung der App fällig.

Unterschiede im Zusammenspiel mit den Zifferblättern

Achtet auch auf die vom Entwickler online gestellten Antworten auf häufig gestellte Fragen zu seiner App. So kann es abhängig vom verwendeten Zifferblatt zu Sonderfällen bei der Anzeige von „Glimpsy“ kommen. Die Komplikation wird ja nur in bestehende Zifferblätter eingebunden und fügt sich dort mal mehr und mal weniger harmonisch ein.

Bei Zifferblättern mit festen Rahmen für ihre Komplikationen sieht die für „Glimpsy“ verfügbare intelligente Anzeige nicht immer toll aus. Auch lässt sich das Akkusymbol nicht auf allen Zifferblättern farbig darstellen. Wenn das Zifferblatt es erlaubt, zeigt Glimpsy den Akkustand in Grün, Gelb (unter 20 Prozent) oder Rot (unter 10 Prozent) an.