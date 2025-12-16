Akkusymbol als Komplikation
Glimpsy: Dezente Anzeige für den Ladezustand der Apple Watch
Der Entwickler Hans-Jürgen Richstein hat nach einer Möglichkeit gesucht, die Akkuanzeige der Apple Watch möglichst dezent in das Zifferblatt zu integrieren. Nachdem ihm die von Apple angebotenen Möglichkeiten zu dominant waren, hat er kurzerhand selbst Hand angelegt und die Apple-Watch-Erweiterung Glimpsy erstellt.
„Glimpsy“ macht nichts anderes, als verschiedene Komplikationen bereitzustellen, mit deren Hilfe sich der Akkustand der Apple Watch dezent und unauffällig in vorhandene Zifferblätter integrieren lässt. Im Hintergrund steht dabei der Anspruch des Entwicklers, ein möglichst klares und wenig überladenes Zifferblatt zu verwenden und dennoch rechtzeitig an den schwindenden Ladezustand erinnert zu werden.
Akkustand nur wenn nötig anzeigen
Dabei sticht vor allem eine Funktion heraus: Man kann „Glimpsy“ so konfigurieren, dass die Batterieanzeige überhaupt erst eingeblendet wird, wenn ein vom Nutzer definierter Akkustand unterschritten wird.
Zudem ist es mithilfe von „Glimpsy“ möglich, eine „Kombinations-Komplikation“ zu aktivieren, die sowohl das aktuelle Datum als auch den Ladezustand anzeigt. Dadurch wirkt das Zifferblatt weniger überladen oder man hat die Möglichkeit, den so eingesparten Platz für eine andere Komplikation zu verwenden.
Wenn euch dieser Ansatz gefällt, könnt ihr die Anwendung kostenlos laden und sieben Tage lang ausprobieren. Bei Gefallen wird der mehr oder weniger symbolische Betrag von 0,99 Euro für die dauerhafte Nutzung der App fällig.
Unterschiede im Zusammenspiel mit den Zifferblättern
Achtet auch auf die vom Entwickler online gestellten Antworten auf häufig gestellte Fragen zu seiner App. So kann es abhängig vom verwendeten Zifferblatt zu Sonderfällen bei der Anzeige von „Glimpsy“ kommen. Die Komplikation wird ja nur in bestehende Zifferblätter eingebunden und fügt sich dort mal mehr und mal weniger harmonisch ein.
Bei Zifferblättern mit festen Rahmen für ihre Komplikationen sieht die für „Glimpsy“ verfügbare intelligente Anzeige nicht immer toll aus. Auch lässt sich das Akkusymbol nicht auf allen Zifferblättern farbig darstellen. Wenn das Zifferblatt es erlaubt, zeigt Glimpsy den Akkustand in Grün, Gelb (unter 20 Prozent) oder Rot (unter 10 Prozent) an.
Entwickler: Hans-Juergen Richstein
Richtig cool, genau so etwas habe ich gesucht. Der Akkustand ist mir nämlich grundsätzlich egal, außer er ist unter 20 %!
Danke für den Tipp… gefällt -> gekauft!
Vielen Dank dafür. Es ist so schwer coole neue Apps zu finden.
Richtig. Da derAppstore konkurenzlos ist, nutzt Apple das Schamlos so intensiv als Werbeplatform, dass man die guten Dinge nicht mehr durch das Stöbern in diesem Store finden kann.
Wie stöberst du denn im AppStore? Oder wie stöbert man denn allgemein in einem AppStore? Hätte ich jetzt den Wunsch gehabt, eine Apple Watch + Batterieanzeige zu suchen, hätte ich Glimpsy tatsächlich gefunden – aber für mich war es bisher kein NEED. Wie eigentlich immer. Man bekommt etwas empfohlen – erachtet es als cool und probiert es aus.
Vielen Dank. Wird getestet und der Preis ist Fair.
Das ist ja mal ne RICHTIG gute Idee!
Moin!
Ist das derselbe Hans-Jürgen (Hansi) Richstein, der auch z.B. Kobold für den Atari entwickelt hat?
Ja, ist er (also ich… ;-)
Super App, Danke!
Apple sollte man generell die Zifferblätter und Komplikationen überdenken. Da ist noch, so viel Luft nach oben!
Oh ja, z. B. fast jedes Mal, wenn ich eine der Komplikationen ablesen möchte steht ein Zeiger darüber. Wie wäre es wenn der Zeiger an der Stelle der Kompilation entweder durchscheinend, invers oder ähnliches, wird?
Alleine schon, dass Apple es nicht hinbekommt, eine eigene Komplikation für Schritte anzubieten.
Genial! Grad das ausblenden zu bestimmten Ereignissen sollte Apple mal selbst aufnehmen!
Ich bin dazu blöd zu. Jetzt steht bei mir gekauft, obwohl ich das ja noch gar nicht getan habe aber ich kann in der App und nirgendwo kann ich finden ob das irgendwo weitergeht oder ob das irgendwo zu tun ?
Hi, ist direkt in der Watch App bzw. Zifferblatt sichtbar.
Gleiche Geschichte bei mir, nirgendwo zu sehen :(
Nachdem die App geladen wurde, kann man (nur) auf der Uhr die App in der Auswahl sehen, den In-App-Kauf tätigen und konfigurieren.
Damit das auch angezeigt wird, muss man im jeweiligen Ziffernblatt „Glimpsy“ auswählen, wie auch sonst Wetter, Battarie, Datum usw. usw. – es taucht dort in der Auswahl bei der Konfiguration des Ziffernblatts auf (sofern es unterstützt wird, z.B. Snoopy kann es natürlich nicht).
Die App taucht bei mir unter den Komplikationen garnicht auf. Im AppStore steht sie auf gekauft.
Anscheinend bin ich ja nicht der einzigste der das nicht hinbekommen. Ich bin zu blöd dafür. Ich habe keine Ahnung was ich machen muss da im Komplikationen nichts angezeigt wird.
Gehe in die Watch App! Zuerst kommen die Apps, die eh installiert sind. Scrolle weiter runter, da müßte die Glimpsy App auftauchen, wenn Du sie installiert hast. Suche ein Watch face. Suche eine Position auf dem WF (oben, unten rechts link etc), suche Glimpsy und platziere sie dort. Fertig.
Und „gekauft“ sind alle Apps, die man eh installiert hat, kostenlos oder mit Preis!
Kaufen alleine reicht nicht, die App muss natürlich auch installiert sein und damit bei den Apps auf der Watch auftauchen. Über den AppStore der Watch funktioniert es bei mir auch selten, am besten auf dem iPhone laufen, herunterladen, dann wird es auch auf der Watch installiert. Einmalig auf der Watch starten, die %-Angabe bei Bedarf nutzen und als Komplikation auswählen.
Hast Du noch iOS18.7.x? Das funktioniert nur ab 26er.
Sehr gut! Bitte noch die Möglichkeit, verschiedene Datumsanzeigen zu wählen.
Kommt mit einem der nächsten Updates, spätestens Anfang Januar!
Auf meiner Apple Watch 11 mit dem aktuellen watchOS wird Glimpsy ebenfalls nicht angezeigt. Ich habe die Uhr bereits neu gestartet. Die App ist in der App-Übersicht auf der Uhr vorhanden und aktuell auch so eingestellt, dass sie immer sichtbar sein soll. Unabhängig davon, welches Ziffernblatt ich auswähle, wird jedoch nichts angezeigt.
Hast du bei den Komplikationen gesucht? Denn diese Akkuanzeige ist eine Komplikation und muss daher erst in einen der Komplikations-Plätze eines Ziffernblatts hinzugefügt werden. Automatisch passiert hier gar nichts, da die App ja nicht wissen kann wo und in welchem Ziffernblatt du die Anzeige haben willst. Einstellungen für Komplikationen kann/muss man in der zugehörigen App vornehmen, die Komplikationen muss man aber grundsätzlich bei der Konfiguration des Ziffernblattes hinzufügen, das geht nicht in der App.
Nach dem zweiten Neustart, ist jetzt alles da.
Super Danke, gleich gekauft. :-)
Klasse App, super fairer Preis, gerne gekauft!
Vielen Dank für den Tipp!
+1!
Sehr gute App, leider funktioniert der Kauf bei mir nicht – wenn ich auf den Butten „0,99 €“ drücke, passiert nichts.
Nach einem Reboot kommt zwar der Hinweis „Zum Zahlen zweimal drücken“, aber der kommt nach einigen Sekunden erneut, und das in Dauerschleife.
Und wie deinstalliere ich die App?
Noch läuft der 7 Tages Zeitraum, daher nicht kritisch. App installieren einfach lange auf dem Watch Homescreen andrücken und mit dem X löschen. Wie jede andere App auf der App, oder ist das deine erste?
Das ist allerdings komisch. Der Teil wird ja gar nicht von Glimpsy, sondern von den Watch-„Innereien“ abgewickelt. Da würde ich mal die Uhr neu starten und ggf. mal aus dem Apple Account ab- und wieder anmelden. Da ist dann vermutlich grundsätzlich etwas „schief“…
Du kannst jede App in der Watch App unter „installierten Apps“ die jeweilige aufsuchen, antippen, auf der nächsten Seite zeigt sie die an „vom Gerät löschen“ einfacher als durch Druck auf das Display.
Ich stelle alles NUR über die Watch App ein!
Tolle Idee, aber leider mit meinem Lieblings-Zifferblatt California nicht sinnvoll einzusetzen. Ich habe oben Wochentag+Datum und unten Wecker.
Ich nutze auch California – oben ebenfalls Wochentag + Datum …. du musst dich dann unten für den Wecker oder Glimpsy entscheiden, beides geht leider nicht.
genau mein problem…
california erlaubt auf der oberen komplikation leider nur sehr wenig auswahl.
warum apple das hier reglementiert, versteht kein mensch.
welches zifferblatt ist denn das ifun titelbild? sieht ja fast aus wie california. oder ist das selbst gebastelt?
Das ist Meridian
Weiß jemand, wo ich das o.g. Zifferblatt finden kann? Also das einzelne, nicht eines der anderen gezeigten.
Hat sich erledigt. :-D
Meridian
(ich weiss, es hatte sich für Dich erledigt, aber vlt. interessiert es jmnd. anderen :-) )
Super Idee… nur scheint es mit der Apple Watch 7 nicht zu funktionieren…
BatteryPhone ist auch noch einen Blick wert, da es Watch und iPhone gleichzeitig anzeigt.
Aber allein die Idee dass es sich selbst ausblenden kann ist den Kauf dieser App wert.
Ich frage mich immer wieder, warum Apple es nicht schafft, die Batteriestände über die iCloud zu synchronisieren.
Würde gern auf jedem Gerät die Akkuzustände von allen anderen Geräten sehen können.
Also sowohl, iPhone, iPad, Macbook, Airpods, etc.
Für diese Funktion kannst du AllMyBatteries verwenden. Klappt super!
Dafür gibt es von Apple ein Widget, das Zeit mir Watch und AirPods an.
Es ist aber so:
Watch: Sieht nur sich selbst + Airpods
Phone: Sieht nur Phone, Watch, Airpods
iPad: Sieht nur iPad,Airpods
Mac: Sieht nur Mac,Airpods
Nach Watch (7) Neustart ging es bei mir auch. Die App wurde dann in den Einstellungen bei den Ziffernblättern angezeigt.
Leider bei meiner Ultra 1 fehlerhaft
Mit der Einstellung, dass der Akku nur bei niedrigem Stand eingeblendet wird, klappt das Ausblenden zwar bei aktiviertem Bildschirm. Im Always On Modus mit gedimmten Display ist die kleine Batterie immer zu sehen.
Ist aber kein generelles Problem. Weder im Modular noch im California Watchface wird mir die Komplikation auf meiner Ultra 1 angezeigt. Beim Wechsel auf das Watchface wird das Icon kurz angezeigt und verschwindet nach 1 Sekunde aufgrund der gesetzten 30% Marke.
Oh, das ist „interessant“. Bitte kurz via support@rombos.de melden…
Tolle App, Datum+Akku in Prozent wäre noch toll.
Kannst du einstellen in dieser App.
Schade, nicht verwendbar mit dem Kalender von „Modular“. Ich würde mir ja noch weitere Komplikationen auf einem Screen wünschen.
Leider kann ich auf dem analogen Zifferblatt neben der zusätzlichen Digitalanzeige und dem Datum, was ich beides unbedingt will nicht noch Glimpsy anzeigen – von daher verhält es sich für mich wie eine ganz normale Komplikation, die einen kompletten Platz benötigt auf dem Zifferblat.
Kurze Anmerkungen nochmal zur Installation: Watch-only Apps haben keinen „Anteil“ auf dem iPhone, daher findet man Glimpsy auch nicht in der Liste der Apps in der Watch-App auf dem iPhone. Nach der Installation im AppStore auf dem iPhone soll sie eigentlich sofort auf der Uhr landen, aber die Kommunikation zwischen Uhr und iPhone ist nicht immer tip-top. Man kann dann aber auf der Uhr (!) in den AppStore gehen und ganz runter zu dem guten deutschen Wort „Account“ scrollen und darin „Käufe“ anschauen. Von da kann man Glimpsy sofort auf der Uhr installieren (oder später auch Updates machen, wenn einem das automatische Update zu lange dauert).
Wenn im AppStore übrigens „Gekauft“ steht, dann heisst das nur, dass man es runtergeladen hat. Das hat mit dem In-App Purchase für die lebenslange Lizenz noch nichts zu tun.
Super App, gleich geladen und auch schon gekauft !
Vielleicht hätte man im Artikel erwähnen sollen, das die App nur mit Watch OS 26 funktioniert!
Jo Update halt