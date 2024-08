AltStore lässt sich jetzt kostenlos nutzen

Der AltStore verzichtet fortan auf seine Jahresgebühren. Diese für Nutzer positive Umstellung wurde aufgrund eines „MegaGrants“-Sponsorings durch den Spieleanbieter Epic möglich. Epic hat zuvor bereits zugesagt, das Battle-Royale-Spiel „Fortnite“ bei seiner Rückkehr für iOS nicht nur über einen eigenen alternativen App Store, sondern auch über den AltStore anzubieten.

Der AltStore ist hierzulande als erster auf den seit dem Frühjahr gültigen EU-Regeln basierende Alternative zum offiziellen App Store von Apple bereits im April an den Start gegangen. Man konnte das Angebot bislang jedoch nur nutzen, wenn man einer Jahresgebühr von 1,79 Euro zugestimmt hat.

Die hinter dem AltStore stehenden Entwickler haben angesichts dieser finanziellen Verpflichtung stets betont, dass sie auf diesem Weg keinen Gewinn erwirtschaften wollen. Die Gebühr sei nötig, um die auf Basis von Apples „Core Technology Fee“ anstehenden Kosten zu decken.

Offizielles Förderprogramm von Epic

MegaGrants ist ein von Epic betriebenes Förderprogramm zur finanziellen Unterstützungen von Projekten, die sonst vielleicht nicht an die nötigen finanziellen Mittel für ihre Arbeit kämen. Dem Spieleanbieter zufolge richtet sich das Angebot speziell an kleinere Teams, einzelne Entwickler und Menschen mit innovativen Ideen, die in Verbindung mit den von Epic angebotenen Technologien ungewöhnliche, herausfordernde oder extrem kreative Ideen verwirklichen möchten.

Bonus für Nutzer der ersten Stunde

Über eine Laufzeit der AltStore-Förderung ist nichts bekannt. Die Betreiber des AltStore betonen aber, dass sich künftig auch die zuvor schon kostenpflichtig abgeschlossenen AltStore-Abonnements gratis verlängert werden.

Das AltStore-Team bedankt sich auch bei allen Nutzern, die zuvor für ihr Angebot bezahlt haben und hat angedeutet, dass sie sich hierfür im Rahmen eines der kommenden Updates für ihren App Store revanchieren wollen.