Aukey Omnia: Neue 20W iPhone-Netzteile mit USB-C-PD

Die Zubehöranbieter Aukey und Anker werben im Bereich der USB-C-Ladegeräte mit nahezu identischen Produkten um die Gunst der Käufer. Zuletzt lancierte Aukey mit dem Omnia Mini ein USB-C-Netzteil, das dem PowerPort III Nano von Anker zum Verwechseln ähnlich sah, allerdings etwas günstiger angeboten wurde und statt 20 Euro nur 19 Euro kostete.

Jetzt zeigen die beiden neuen Omnia-Stecker von Aukey, dass es noch günstiger geht, wenn es nicht unbedingt ein ultrakompaktes GaN-Netzteil sein muss.

Schnellstmögliche iPhone 12-Ladung

So bietet Aukey jetzt zwei etwas größere 20W-Netzteile in Weiß und Schwarz an, die ebenfalls den Power Delivery-Standard über USB-C unterstützen und damit alle Voraussetzungen für Apples Schnelllademodus mitbringen. Diesen hatte der iPhone-Konzern zur Ausgabe des iPhone 12 leicht modifiziert.

Während iPhone 8 bis iPhone 11 eine Ladeleistung von 18 Watt ausreichte um den Schnelllademodus zu starten (50% Akku binnen 30 Minuten), benötigen die Modelle der iPhone 12-Familie jetzt 20 Watt-Netzteile um schnell zu laden. Eine Nachfrage die Aukey fortan auch für 14,99 Euro bedient.

Produkthinweis AUKEY USB C Ladegerät 20W für iPhone 12, Schnellladegerät Mit Power Delivery 3.0, USB C Netzteil für iPhone 11/11... 14,99 EUR

