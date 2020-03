Aufgabenliste „Things“ jetzt mit leistungsfähiger Apple-Watch-App

Die Entwickler der Aufgabenverwaltung Things haben ihre App für die Apple Watch von Grund auf überholt. Dank der direkten Synchronisierung mit der Cloud des Anbieters bleiben die Listen auf der Uhr auch dann aktuell, wenn das iPhone nicht in der Nähe ist.

Zuvor fand der Datenabgleich zwischen Uhr und Cloud stets über den Umweg iPhone statt. Neben der Voraussetzung, dass das iPhone in Reichweite ist, hat sich dies auch negativ auf die Geschwindigkeit dieses Prozesses ausgewirkt. Grundvoraussetzung bleibt natürlich weiterhin, dass die Apple Watch auf irgend eine Weise mit dem Internet verbunden ist und dass man über ein Benutzerkonto bei Things verfügt.

Auf Wunsch zahlreicher Anwender haben den Entwicklern zufolge auch diverse weitere Verbesserungen Einzug gehalten. So wurde die Integration in Apples Zifferblätter verbessert, die Komplikation zeigt nun auch stets die aktuellste Datenversion an und gleicht hierfür die von der Uhr und vom iPhone angebotenen Informationen ab.

Darüber hinaus kann die App nun auch auf mehreren Apple-Uhren eines Besitzers verwendet werden. Für neu mit der Uhr erstellte Aufgaben kann „Heute“ als Speicherort definiert werden. Auch kann man für das Hinzufügen von Aufgaben nun „Kritzeln“ anstelle der Spracheingabe verwenden.

Die Watch-App von Things kommt gemeinsam mit der iPhone-App zum Preis von 10,99 Euro. Eine iPad-App wird separat zum Preis von 21,99 Euro angeboten. Die Mac-Version von Things schlägt mit 54,99 Euro zu Buche.