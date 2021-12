Auf Sonos: Amazon Music jetzt in Ultra HD und Dolby Atmos

Sonos-Nutzer können über Amazon Music ab sofort auch Musik in Ultra HD und Dolby Atmos wiedergeben. Dafür sorgt das jüngste Software-Update der Sonos S2-App. Hier lässt sich ablesen, in welcher Audio-Qualität gerade gestreamt wird. Dies zeigt fortan ein Badge in der App-Ansicht „Aktuelle Wiedergabe“.

Laut Sonos sollen Musikfans ihre Lieblingstitel dadurch „noch intensiver erleben“ und im besten Fall genau das Hörerlebnis genießen, das vom laufenden Interpreten angedacht war.

Amazon Music in Ultra HD und Dolby Atmos

Sonos unterstützt jetzt Ultra HD Audio von Amazon Music in 24 Bit / 48 kHz sowie Dolby Atmos Music in Deutschland. Dolby Atmos Music ist auf Arc und Beam (Gen 2) verfügbar; eine vollständige Liste der Sonos S2-Produkte, die Musik in Ultra HD bei Amazon Music wiedergeben können, steht hier zur Verfügung.

Audio-Qualität über „Aktuelle Wiedergabe“

Ab sofort sehen Hörende, die Sonos Radio HD oder Amazon Music Unlimited nutzen, in welcher Qualität sie streamen: