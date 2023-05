Amazon Alexa unterstützt Matter-Geräte auch von iOS aus

Amazon hat die Matter-Unterstützung für Echo-Geräte bereits über die vergangenen Wochen hinweg mit Updates für die einzelnen Alexa-Lautsprecher angestoßen. Jetzt wird die Kompatibilität offiziell verkündet: Ab sofort lassen sich Matter-Geräte, inklusive Matter-fähiger Thread-Geräte, auch über iOS einrichten. Zudem kann man die Echo-Modelle ab Generation 2, der Echo Dot ab Generation 2 und der Echo Plus ab Generation 2 jetzt als Thread-Border-Router verwenden.

Mit dem Update präsentiert sich Amazon Alexa offen für die Integration von Smarthome-Geräten auch wenn sie nicht ausdrücklich für die Amazon-Welt zertifiziert wurden. Über den plattform- und systemübergreifenden Matter-Standard kann man beispielsweise die bislang nur mit Apple Home kompatiblen Produkte von Eve in das Amazon-Netzwerk integrieren.

Als erste Geräte aus dem Eve-Portfolio sollen sich in Kürze die Schaltsteckdose Eve Energy, der Bewegungsmelder Eve Motion und er Tür-Fenster-Sensor des Herstellers über Matter in Smarthome-Systeme integrieren lassen. Darüber hinaus ist Alexa jetzt bereit für die Einbindung sämtlicher bereits erhältlicher oder in Zukunft mit dem Matter-Logo gekennzeichneter Smarthome-Produkte beliebiger Hersteller.

Matter-Integration „versteckt“ in der Alexa-App

Die Option zur Verbindung von Matter-Geräten mit Alexa ist etwas versteckt in der Alexa-App für iOS vorhanden. Ihr müsst hier im Bereich „Geräte“ zunächst auf das Plus-Zeichen zum hinzufügen eines neuen Geräts tippen und in der darauf folgenden Liste ganz unten den Bereich „Sonstiges“ auswählen. Dort habt ihr dann die Option, ein Matter-Gerät durch Abfotografieren des Produkt-Codes oder durch das Eingeben des zugehörigen Zifferncodes mit Alexa zu verbinden. Jedes auf diese Weise neu hinzugefügte Produkt lässt sich dann wie jedes andere Smarthome-Geräte mithilfe der Alexa-App bedienen oder in Automationen einbinden.