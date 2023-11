Audible für Neu- und Altkunden: Zum Black Friday 3 Monate kostenlos

Fans von Hörinhalten können den Platzhirschen Audible zum heutigen Black Friday drei Monate lang kostenfrei abonnieren. Im Rahmen des Sonderangebots, das auch für ehemalige Audible-Kunden verfügbar ist, können drei Hörbücher nach Wahl heruntergeladen werden. Zusätzlich sind die erweiterten Streaming- und Podcast-Angebote des Hörbuchanbieters ohne weitere Kosten nutzbar.

Für Neu- und Altkunden

Die Kriterien für die Berechtigung zum Gratis-Zugang sind dieses Jahr nicht ganz klar definiert. Audible gibt an, dass sich das Black-Friday-Sonderangebot hauptsächlich an „zufällig ausgewählte Neukunden“ und ehemalige Kunden richtet, „die in den letzten sechs Monaten kein Audible-Abonnement hatten“. Um selbst herauszufinden, ob ihr für die Aktion qualifiziert seid, folgt ihr diesem Aktionslink und lasst euch überraschen:

Ein gewöhnliches Audible-Abonnement kostet normalerweise 9,95 Euro monatlich und ist jederzeit kündbar. Im Abonnementpreis ist jeden Monat der Zugriff auf ein beliebiges Premium-Hörbuch enthalten, das euch anschließend gehört. Hier ist es empfehlenswert, das monatliche Guthaben effektiv einzusetzen, also ganz aktuelle, umfangreiche oder exklusive Titel zu ordern, die man auf Spotify und Apple Music vergeblich sucht.

Jederzeit kündbar

Zusätzlich haben Abonnenten während ihrer Mitgliedschaft uneingeschränkten Zugriff auf eine ständig wechselnde Auswahl an Hörbüchern in der Kategorie „Im Abo enthalten“. Als weiteren Vorteil bietet Audible exklusive Podcasts ausschließlich für seine Abonnenten.

Auch nach einer Kündigung des Audible-Abonnements, die jederzeit möglich ist, bleibt der Zugang zu den erworbenen Hörbüchern bestehen. Lediglich die allgemeinen Abo-Services, wie der Zugriff auf den Hörbuch-Pool oder die Audible-Podcasts, sind nach der Kündigung des Abonnements nicht mehr verfügbar.