BILD TV wird eingestellt: Video-Stream in der App bleibt

Axel Springer wird den im Sommer 2021 gestarteten Fernsehkanal, BILD TV, zum Jahresende wieder einstellen. Darüber hat der Konzern heute per Pressemitteilung informiert und meldet die Rückgabe der Sendelizenz zum 31. Dezember 2023.

Zwar wird Axel Springer auch weiterhin Bewegtbild-Inhalte in seiner App und auf den digitalen Plattformen des Unternehmens zur Verfügung stellen, die lineare Verbreitung von BILD TV wird jedoch ersatzlos gestrichen.

Sendestart im Sommer 2021

BILD TV startete offiziell am 22. August 2021 als unverschlüsselter Free-TV-Kanal mit dem Claim „Wir zeigen, was wirklich ist“ in den deutschen Markt. Der neue Sender wurde mit großen Ambitionen ausgerollt und von Claudius Senst, CEO der BILD-Gruppe und WELT-Gruppe, damals als Investition in „die digitale Zukunft des Journalismus“ bezeichnet.

Der für BILD TV mitverantwortliche Ex-Chefredakteur Julian Reichelt wettete vor allem auf den langfristigen Erfolg der Newssendung BILD LIVE, die montags bis freitags zwischen 9 und 14 Uhr ausgestrahlt wurde. Der konservative Meinungsjournalismus mit Fokus auf „Ongoing News und Opinion“ konnte sich jedoch nicht wirklich durchsetzen.

Bereits im vergangenen Jahr wurden Mitarbeiter entlassen und große Teile des Live-Programms durch Dokumentationen aus der Konserve ersetzt – Platzhalter, wie sie auch bei N24 und Welt TV zu finden sind.

Tonspur als Audio-Stream

Auch die Bereitstellung der Audio-Streams, die seit dem Frühjahr 2022 auch live über die TuneIn-Plattform verbreitet wurden, konnte die Nachfrage nach BILD TV nicht auf ein Niveau heben, bei dem die Werbeeinnahmen den Weiterbetrieb gerechtfertigt hätten.

Zukünftig wieder mehr Sport

Wie Axel Springer meldet, wird die Bild-Zeitung zukünftig mit dem noch recht neuen Sport-Streaming-Dienst DYN kooperieren und Welt TV dann ab 2024 mit Live-Sport-Inhalten aufwerten.