Auch neues watchOS, tvOS und HomePodOS wollen installiert werden

Neben Macs, iPhones und iPads hat Apple am heutigen Update-Tag auch seine restlichen Geräte mit Updates bedacht. Besitzer einer Apple Watch können watchOS in Version 9.1 auf ihrer Uhr installieren. Zudem stehen tvOS 16.1 für Apple TV und die HomePod-Software ebenfalls in Version 16.1 zur Installation bereit.

watchOS 9.1 kommt mit einer stattlichen Liste an Verbesserungen für die Apple Watch, wir haben ja schon im Vorfeld darüber berichtet, dass es beispielsweise fortan möglich ist, Musik für die Offline-Nutzung auch dann auf die Uhr zu übertragen, wenn diese nicht mit einem Ladegerät verbunden ist. In der Folge findet ihr die komplette Liste mit allen in watchOS 9.1 enthaltenen Neuerungen.

watchOS 9.1 – Das ist neu:

Die Batterielaufzeit bei Geh-, Lauf- und Wandertrainings im Freien wurde verlängert. Außerdem ist es nun möglich, die Häufigkeit von Herzfrequenz- und GPS-Messungen auf der Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2. Generation) und Apple Watch Ultra zu reduzieren.

Musik kann via WLAN oder mobile Daten geladen werden, wenn die Apple Watch nicht gerade geladen wird.

Matter, der neue Verbindungsstandard für Smarthomes, wird unterstützt und ermöglicht es, eine breite Auswahl an Smarthome-Geräten über Ökosysteme hinweg zu kombinieren.

Mit watchOS 9.1 behobene Fehler:

Das Sprachfeedback der durchschnittlichen Pace während Outdoor-Läufen ist möglicherweise nicht korrekt.

In der App „Wetter“ angezeigte Schätzungen der Regenwahrscheinlichkeit stimmen möglicherweise nicht mit den Schätzungen auf dem iPhone für den aktuellen Standort überein.

Die Wetterkomplikation „Stündlich“ zeigt Zeiten möglicherweise als vormittags an, wenn es nachmittags ist.

Die während Krafttrainings angezeigte Zeit kann bei einigen Benutzer:innen stehen bleiben.

Wenn mehrere Mitteilungen empfangen werden, kündigt VoiceOver den App-Namen unter Umständen nicht vor dem Vorlesen der Mitteilungen an.

tvOS 16.1 und HomePod-Software 16.1

Mit der HomePod-Software 16.1 hebt Apple auch seine Siri-Lautsprecher auf den gleichen Stand wie seine Betriebssysteme. Damit verbunden wird hier insbesondere auch die Kompatibilität mit dem neuen Smarthome-Standard Matter hergestellt.

Auf Apple TV sehen wir mit tvOS 16.1 zudem ein überarbeitetes Erscheinungsbild der Apple-Sprachassistentin Siri. Die Kommunikation mit Siri wird nun kompakter und weniger störend am rechten unteren Bildschirmrand angezeigt.