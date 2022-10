Apple Fitness+ ohne Apple Watch: Drei Monate Probeabo mit neuem Gerät

Angesichts der mit iOS 16.1 nun verfügbaren Option, Fitness+ auch ohne eine Apple Watch zu verwenden, hat Apple eine neue Werbeaktion für sein Trainings-Abonnement gestartet. Käufer eines neuen iPhone, iPad oder Apple TV können das Angebot jetzt ebenfalls drei Monate lang kostenlos testen, wenn man eine Apple Watch kauft, gilt dieses Angebot sowieso.

Apple tut sich ja bekanntlich immer etwas schwer damit, seine deutsche Webseite zeitnah zu aktualisieren. Dementsprechend findet sich die Testmöglichkeit in Verbindung mit dem Kauf eines iPhone, iPad oder Apple TV hier noch nicht erwähnt. Als Beleg dafür, dass sich das Angebot auch in Deutschland nutzen lässt, haben wir für euch dieses PDF auf der Apple-Webseite ausgegraben. Dort könnt ihr dann auch das Kleingedruckte dazu nachlesen.

So wird zunächst vorausgesetzt, dass weder ihr selbst noch ein anderes Mitglied eurer „Apple-Familie“ bereits Apple Fitness+ abonniert habt. Zudem muss das Angebot innerhalb von drei Monaten nach der ersten Aktivierung des neuen Geräts in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme gibt es hier für Nutzer, im Zeitraum zwischen dem 7. September und dem 24. Oktober ein neues qualifiziertes Gerät gekauft haben, dann läuft die dreimonatige Frist vom 24. Oktober an.

Behaltet damit verbunden im Kopf oder schreibt euch besser gleich in den Kalender, dass sich das kostenlose Probeabo nach Ablauf in eine kostenpflichtige Mitgliedschaft verwandelt. Apple Fitness+ kostet monatlich 9,99 Euro und ist in Deutschland nur mit deutschen Untertiteln und amerikanischem Originalton verfügbar, was verständlicherweise für viele Nutzer gegen ein kostenpflichtiges Abonnement spricht.

Andere Apple-Abos sind teurer geworden

Fitness+ gehört wenigstens zu jenen Apple-Abonnements, die aktuell noch um eine Preiserhöhung herumgekommen sind. Wir haben ja bereits berichtet, dass Apple gestern die Monats- und Jahresgebühren für Apple Music, Apple TV+ und Apple One erhöht hat.