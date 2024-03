Armband aus Titan Grade 4 für die Apple Watch Ultra

Titan-Armbänder für die Apple Watch sind in so gut wie allen Fällen mit dem Zusatz „Grade 2“ versehen. Diese Bezeichnung ist vor allem als Hinweis auf die Robustheit des Materials zu sehen und die daraus gefertigten Produkte sind wohl alles andere als schlecht. Will man in Sachen Beständigkeit und vor allem auch Kratzfestigkeit noch einen drauflegen, hat der Anbieter Lululook jetzt ein Titan-Armband für die Apple Watch UItra mit der Klassifizierung „Grade 4“ im Programm.

Bevor euch der Schlag trifft: Im Gegensatz zu den für aus einfacheren Titan-Varianten gefertigten Armbändern aufgerufenen Preisen (zum Beispiel hier) trägt das neue Grade-4-Armband von Lululook ein Preisschild von 299 Euro. Diese stattliche Summe lässt sich mithilfe eines Gutscheins zur Produkteinführung vorübergehend auf 199 Euro reduzieren. Der Preis bleibt verglichen mit anderen Armbändern dennoch stolz, ist jedoch gegenüber den wenigen ansonsten mit dieser Klassifizierung erhältlichen Alternativen geradezu günstig.

Die besondere Titan-Ausführung des Armbands sollte dessen Unempfindlichkeit gegen Kratzer und sonstige mechanische Beschädigungen im Vergleich zu der seither schon von Lululook angebotenen einfacheren Typ-2-Variante nochmal deutlich verbessern. Zudem wurde dem Hersteller zufolge auch der Verschluss optimiert und mit einem stärkeren Magnet ausgestattet. Und bevor ihr fragt: Das Logo des Herstellers ist auch bei dieser Version des Armbands wieder auf die Magnetschnalle aufgedruckt, immerhin aber einigermaßen dezent.

Werkzeug für Längenverstellung mit dabei

Das nur 64 Gramm schwere Armband kommt wie von Lululook gewohnt mit einem Werkzeug, mit dessen Hilfe sich dessen Länge in Schritten von zehn Millimetern recht einfach für Handgelenke zwischen 150 und 215 Millimeter anpassen lässt.

Falls ihr euch für den Kauf entscheidet, sei hier nochmal darauf hingewiesen, dass das Armband in Größe und Farbe auf die beiden Modelle der Apple Watch Ultra ausgelegt ist.