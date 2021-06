ARD und ZDF: Gemeinsames Streaming-Netzwerk im Anmarsch

Der Zeitplan ist jedoch noch vage: Das gemeinsame Streaming-Netzwerk soll ab September 2021 umgesetzt und „in den kommenden Jahren schrittweise aufgebaut“ und so geöffnet werden, dass auch andere Mediatheken-Betreiber ihre Inhalte in das gemeinsame Portal integrieren können. Zuletzt hatten funk und ARTE ihre Mediatheken ja bereits mit dem Angebot von ARD und ZDF verzahnt.

Die Sender-Verantwortlichen wollen die Mediatheken langfristig zu gleichwertigen Eingangstüren zu einem gemeinsamen Universum an Inhalten auszubauen. So sollen ARD-Mediathek und ZDFMediathek grundsätzlich bestehen bleiben, bei Suchergebnissen und Empfehlungen jedoch auf den gemeinsamen Datenbestand zugreifen.

Insert

You are going to send email to