iOS 15: Erste Reaktionen wenig enthusiastisch

Danach befragt, welche Funktionen in iOS 15 vermisst werden, verweist fast jeder Dritte (32,3%) auf interaktive Widgets. 21% hätten sich einen Always-On-Modus für das iPhone-Display gewünscht. 14,9% haben mehr Pro Tools (wie Xcode, Final Cut Pro, etc.) für das iPad erwartet. 8% würden sich darüber freuen, wenn das iPad endlich die volle Unterstützung für Nutzer-Accounts implementieren würde.

Mehr als die Hälfte der befragten Anwender (52,6%) bezeichnen sich als nur „slightly excited“ oder „not at all excited“, wenn es um die baldige Bereitstellung von iOS 15 geht. Als „extremly excited“ oder „very excited“ ordnen sich lediglich 19,3% ein.

Was auffällt: Während die großen Betriebssystem-Updates der zurückliegenden Jahre bereits in der Betaphase für einen vorfreudigen Blick auf den Herbst sorgten, zucken viele iPhone-Nutzer in Sachen iOS 15 mit den Schultern.

